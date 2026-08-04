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Новость дня Общество

4 августа в Калуге организована комиссия помощи голодающим Поволжья

Что происходило в Калужской области 4 августа в разные годы.
04.08, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 4 августа.

1903 – открытие земской больницы в селе Железцы Перемышльского уезда. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1921 – организована Калужская губернская комиссия помощи голодающим Поволжья. За время до 26-го августа отправлено голодающему Поволжью 125 вагонов продовольствия, 11 детей из голодных губерний размещены по детским колониям. (Из газеты "Коммуна").

1951 – о проблеме – в газете

«О разменной монете

Несколько минут осталось до отхода поезда. У билетной кассы №1 Калужского вокзала образовалась очередь. Но многие из пассажиров отходят от кассы без билетов, с деньгами в руках…

К окну кассы подошел гражданин и, подавая 25 р., просит билет.

- Дайте мне 55 к., - говорит кассирша.

- Мелких денег у меня нет.

- Тогда идите и разменяйте…

Такой порядок установлен кассиром. Порядок довольно странный, в то время, как банк беспрепятственно производит размер крупных купюр на мелкую монету, в билетной кассе №1 никогда нет разменных монет. (Из газеты «Знамя»)

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