2 августа скончался уроженец Калужской области архитектор Василий Баженов

Что происходило в Калужской области 2 августа в разные годы.

Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 августа.

«…1654 г. 2 августа в Калугу прибыл проездом в Москву антиохийский патр. Макарий. В записках диакона Павла Алепского имеются некоторые заметки о Калуге. «Городская крепость, говорится там, стоит на вершине высокого холма, и в настоящее время работают над сооружением другой новой крепости, ниже первой, на скате холма, с каменными основаниями и прочными башнями, с целью обнести стеной несколько выступающих здесь прекрасных источников с вкусной водой. Начало их находится у самой стены старой крепости со стороны, обращенной к реке; при них устроены удивительные сооружения… В городе 30 благолепных прекрасных церквей; их колокольни легкие изящные, приподняты, как минареты; куполы и кресты красивы. Вблизи церквей два величественных монастыря: один для монахов, другой для монахинь». Накануне Преображения патриарх отстоял службу в новой церкви в честь Воскресения, «как бы висячей, с окружной галереей». А на другой день, в праздник, патриарх слушал там же утреню и литургию, после которой калужские торговые люди прислали патриарху яблок, груш и дынь. Прекрасные плоды очень понравились чужестранцам. Патриарху пришлось пробыть в Калуге до 11 августа. …» (Д.И.Малинин «Опыт исторического путеводителя…»)

1784 – скончался калужский архитектор Петр Романович Никитин. В метрической книге калужской Михайло-Архангельской церкви за 1784 год записано: «Умре по христианской должности в покаянии 2 числа Калужского наместничества гражданской палаты советник Петр Романович Никитин от лихорадки коему от роду было 64 года и погребен 4 числа в Калужском Лаврентьеве монастыре».

1799 – скончался Василий Иванович Баженов (1.03.1737 или 1.03.1738 - 1799), архитектор, представитель раннего классицизма, график, теоретик архитектуры. Он родился в с. Дольское, недалеко от Малоярославца Калужской губернии.

Начало августа 1922 г. Юхновский уезд Смоленской губернии с 19-ю волостями присоединен к Калужской губернии.