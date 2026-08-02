Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 2 августа скончался уроженец Калужской области архитектор Василий Баженов
Новость дня Общество

2 августа скончался уроженец Калужской области архитектор Василий Баженов

Что происходило в Калужской области 2 августа в разные годы.
02.08, 05:00
4 10324
Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 августа.

«…1654 г. 2 августа в Калугу прибыл проездом в Москву антиохийский патр. Макарий. В записках диакона Павла Алепского имеются некоторые заметки о Калуге. «Городская крепость, говорится там, стоит на вершине высокого холма, и в настоящее время работают над сооружением другой новой крепости, ниже первой, на скате холма, с каменными основаниями и прочными башнями, с целью обнести стеной несколько выступающих здесь прекрасных источников с вкусной водой. Начало их находится у самой стены старой крепости со стороны, обращенной к реке; при них устроены удивительные сооружения… В городе 30 благолепных прекрасных церквей; их колокольни легкие изящные, приподняты, как минареты; куполы и кресты красивы. Вблизи церквей два величественных монастыря: один для монахов, другой для монахинь». Накануне Преображения патриарх отстоял службу в новой церкви в честь Воскресения, «как бы висячей, с окружной галереей». А на другой день, в праздник, патриарх слушал там же утреню и литургию, после которой калужские торговые люди прислали патриарху яблок, груш и дынь. Прекрасные плоды очень понравились чужестранцам. Патриарху пришлось пробыть в Калуге до 11 августа. …» (Д.И.Малинин «Опыт исторического путеводителя…»)

1784 – скончался калужский архитектор Петр Романович Никитин. В метрической книге калужской Михайло-Архангельской церкви за 1784 год записано: «Умре по христианской должности  в покаянии 2 числа Калужского наместничества гражданской палаты советник Петр Романович Никитин от лихорадки коему от роду было 64 года и погребен 4 числа в Калужском Лаврентьеве монастыре».

1799 – скончался Василий Иванович Баженов (1.03.1737 или 1.03.1738 - 1799), архитектор, представитель раннего классицизма, график, теоретик архитектуры. Он родился в с. Дольское, недалеко от Малоярославца Калужской губернии.

Начало августа 1922 г. Юхновский уезд Смоленской губернии с 19-ю волостями присоединен к Калужской губернии.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
15 оценили
13%
7%
73%
0%
0%
7%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 4 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNONm5NNWt5ajlrYnBabDJFekVFMXc9PSIsInZhbHVlIjoiaWtMOEMweEVSUG10MkdIT3haUjhodTdzN1pxbnN6MnVtR2JkMjlBTFpmT0hjTnhtci9vVXR5S3NVNnpzbzZ3T0p3YUttamRKdU8xNU1wVkZ6QWdKTzA0S2dhSFRvL3VqY2ZJMWNWL1B3cEhOakxOTld5Uk1HT0lBcHVBM1MzbDVPRVc4UlVSd3RqcTUwSVI0R2hHRk5IUmhaK1NwZGtkR004N0ZNSHVzeEhPNXQ3bG13Z3ExSCtDaHRjWElCb0dYSURzd1NWVlVkcnh6RVBOQ2VTSnNLWCt3Z1hoN3g0K2M3cmNrREZhWUtyOWZzWFgzRnBJeFpEZUdJQW1KWDVwMHFlamh1TGVxWG5ERTRmWU1tanhnWkltQm01cG5iNlBBa3ZVT2NrVFN5UWRSK2xSUXFOazZPdnNCczNqQ2tUdWRVdzlQWEMyN1I0SUdPM2Y2RzV3Rnk5bXNSOVROVUF4aDVXWnNOU3ZjS0NyMVlDck1hQzd6OWhWYmM5QytMRXd2Q2IyUGYzaGd0bVBaQTg3eWJlK0xxdUh4Y2VJaDRWdFZUQWpibnVOL2RPNUxId1RxWlA5M2p1bUF4Uy9Fd2FXVSIsIm1hYyI6ImRmZDVjODFmMDI0ZGU5ZGViYmIyZTdlNDU4NWQxZDg1YzFlMDgwNTQzM2VmMDY4NTk3MjA2M2VhYTI2ZTk4NTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZNMEhIZmI1K3k0bnc3Mnp0T0dOUGc9PSIsInZhbHVlIjoiWmpNY0l4Z3FndkZaeWQzQnR4QVBnQU9FN2xWcjJKOWZVMXZPeVAyVkVrQzM0Nm4xUllBR3FKTTlYU09Kc1BRbVFwUDRwQmFGWS9wbnFmZFRKVENWaVRYUGRxYUFISXJ0VDU0YUgzUHV1a2hYMWFhWVUwUHVyUitTYmtOUldUcU9BODg4NUhKRnFDWFpKTXh4TGhIeURGUnJzOUxTcFY1ZEFPWkEyTlZQV2lUWW1rUmI2eEFoY0h1Tmo4NTBWUFlKaEZYRnVRbkczNDhDTk9hTjlrM1p1U0c4VGZFcUpHNDkxSm15bTd0WlJXUy9ncjJxVW1iY2k0VDhvdEpEZ1BPNExNU2dLR1hpNklOd0dyY1owMlRUdUJBVitEaGlucFdkam4zNDVlQVpDcmRIM3R4LzlrRUtndUhPakhyVW1renRTa2ZtV1FGajJZbXZTdzJnUE8raUtWcXdYdFluM0RvZlllb09qYTdadEFiK2xXVXVCY1V2QVM4QXRkcHRtZFkwRG9iNlRDczUwV2VaMlBaN3Rpbjk1RTNhcjFUazkzZUd0ak9seGVmZG9maVhCclpxWHFuTXAyeGFvSXJHM2R1NEg2UjQ0TE5Tc2tHK280bkJxYmdqaGNmN2M4cDRzNE1YVDVmaW9KQ3k5MHM1YkpiY3ZFeEdrMFpySi9la2ZBbmJaYmhOWEtKeEFzRHhNL2hxcEtSYnJxKzA4emc0M1FzZ0h1S2w2cnorakFWdS9FMlEzcXI1b2d1OHNFMGd5UE9Fb2tOdlJXMXBNdUtnYWlncmJEOUJUSlpGUVBnTW5LNHg1WFY3cUV4ZjJjd2YyN1ZCTkQ0RXgvQXhza2pmYklMNyIsIm1hYyI6ImRiMjdkZTU1NmQ5ZmRhYzY0MTFhMzVhODQxZWQxZGQ0MmIwOWM4NTAxYjFmZTcxMWI1ZmFmMjYzYzFjN2JmMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+