В Калуге отметят День Воздушно-десантных войск России
В понедельник, 1 августа, городская управа Калуги сообщает о предстоящем праздновании Дня Воздушно-десантных войск России.
2 августа всех калужан приглашают на традиционное праздничное шествие и торжественное мероприятие.
Традиционное шествие:
- 9:30 – сбор, сквер Мира;
- 10:00 – старт шествия по улице Кирова до площади Победы.
Торжественное мероприятие, посвященное Дню ВДВ:
- Начало в 10:30 у памятника воинам-интернационалистам, площадь Победы.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!