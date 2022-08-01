Школьные автобусы в Калужской области оснастят системой видеонаблюдения

В понедельник, 1 августа, министерство образования Калужской области сообщило, что все школьные автобусы в регионе оснастят системой видеонаблюдения.

По словам министерства, это уникальный проект Калужской области, и аналогов ему в других регионах нет.

За прошлый год в 146 автобусах уже установили видеонаблюдение, а в текущем году камерами оснастят еще 139 машин.

Из бюджета региона для этого уже направили более 6 миллионов рублей.

Напомним, что школьные автобусы уже оборудованы системой навигации ГЛОНАСС, в них установлены тахографы и обязательным для каждой поездки является присутствие сопровождающего педагога.

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