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Новость дня Общество

30 июля родился первый директор Калужского художественного музея Михаил Днепровский

Что происходило в Калужской области 30 июля в разные годы.
30.07, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 30 июля.

1797 – «скончался протоиерей церкви Казанския Богородицы Андреян. Погребен на Пятницком 31 дня».  (Из записок купца Губкина).

1897 - в Калуге родился Михаил Михайлович Днепровский (1897-1983), график, искусствовед, член Союза художников СССР, первый директор Калужского художественного музея, автор мемуаров по истории культурной жизни города Калуги с конца XIX века до 1970-х годов. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

1908 – открытие в Калуге обелиска в честь пребывания Николая II в 1904 г., а также приюта для воинов-инвалидов и раненых солдат Калужского гарнизона. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918 г.  – родился Петр Никонович Шляпин (30.06.1918 – 22.10.2006). Живописец, член Союза художников России с 1998. П.Н.Шляпин жил в Калуге с 1987 года. Он был участником Великой Отечественной войны.

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