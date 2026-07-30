30 июля родился первый директор Калужского художественного музея Михаил Днепровский

Что происходило в Калужской области 30 июля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 30 июля.

1797 – «скончался протоиерей церкви Казанския Богородицы Андреян. Погребен на Пятницком 31 дня». (Из записок купца Губкина).

1897 - в Калуге родился Михаил Михайлович Днепровский (1897-1983), график, искусствовед, член Союза художников СССР, первый директор Калужского художественного музея, автор мемуаров по истории культурной жизни города Калуги с конца XIX века до 1970-х годов. Похоронен на Пятницком кладбище Калуги.

1908 – открытие в Калуге обелиска в честь пребывания Николая II в 1904 г., а также приюта для воинов-инвалидов и раненых солдат Калужского гарнизона. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1918 г. – родился Петр Никонович Шляпин (30.06.1918 – 22.10.2006). Живописец, член Союза художников России с 1998. П.Н.Шляпин жил в Калуге с 1987 года. Он был участником Великой Отечественной войны.