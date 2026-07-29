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29 июля в Калугу приехал будущий император

Что происходило в Калужской области 29 июля в разные годы.
29.07, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 29 июля.

1816 – с 29 июля по 1 августа в особняке Золотаревых проживал будущий император, Николай I, бывший тогда великим князем. 29 июля он посетил калужскую мужскую гимназию.

1881 – в г. Мещовске Калужской губернии родился Николай Афанасьевич Кубяк (29.07(10.08).1881 – 27.11.1937) — советский государственный и партийный деятель. Председатель Всесоюзного совета по коммунальному хозяйству при ЦИК СССР (1933—1937). Его именем названа одна из улиц города. В 1992 году к 55-летию со дня смерти Кубяка в его честь открыли стелу с портретом. Авторы: архитектор А. А. Шимин и скульптор В. М. Белов.

1951 – Готовятся к печати. Дети – самые многочисленные и любознательные читатели. Но до 1951 г. в Калуге не издавалось детских книг. В этом году издательство областной газеты «Знамя» впервые приступило к работе над книгами для детей. В этом деле ему помогали местные прозаики, поэты, художники. Например, товарищ Финакина написала детскую повесть «Наши знакомые». (Из публикаций газеты «Знамя»)

2006 - в деревне Никола-Ленивец состоялся первый фестиваль ландшафтных проектов «Архстояние». Его основатель Николай Полисский. Это самый крупный в России и Европе фестиваль ландшафтных объектов современного искусства.

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