В Калужской области впервые обнаружено гнездо канареечного вьюрка

Впервые в нашем регионе обнаружено гнездо канареечного вьюрка, сообщили в четверг, 28 июля, в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Птицу в сквере Волкова в Калуге заметил орнитолог, начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов регионального минприроды Юрий Галченков.

Самка докармливала двух летающих птенцов, собирая корм неподалеку, а самец пел, сидя на проводе.

- Ранее отмечал в Калужской области только поющих самцов канареечного вьюрка, причем последние три года ежегодно, - рассказал Галченков. - Таким образом, список гнездящихся птиц Калужской области дополнился еще одним видом.

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