25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 25 июля.
1783 – всего за год до смерти Петр Романович Никитин был пожалован чином коллежского секретаря (соответствует Х классу табели о рангах, а в военных чинах званию штабс-капитана).
1793 – в этот день в Санкт-Петербурге родился Павел Иванович Пестель (24.06 (5.07).1793, Москва — 13 (25).07.1826) — руководитель Южного общества декабристов. По приговору суда повешен вместе с другими руководителями декабристского движения 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости. С 1927 г. в Калуге есть улица его имени, которая с 1918 г. называлась пр. Пестеля, а еще ранее – Александровская.
1951 – газета «Знамя» опубликовала заметку следующего содержания: «Сегодня, 25 июля, с 6 до 8 часов вечера в редакции газеты «Знамя» проводится групповая и индивидуальная консультация для редакторов и членов редколлегий стенных газет предприятий и учреждений».
1967 - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1967 года Калужская область была награждена орденом Ленина. Церемония награждения состоялась 27 сентября 1967 г. Это был знаменательный день в жизни Калужской области.
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