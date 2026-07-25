25 июля Калужскую область наградили орденом Ленина

Что происходило в Калужской области 25 июля в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 июля.

1783 – всего за год до смерти Петр Романович Никитин был пожалован чином коллежского секретаря (соответствует Х классу табели о рангах, а в военных чинах званию штабс-капитана).

1793 – в этот день в Санкт-Петербурге родился Павел Иванович Пестель (24.06 (5.07).1793, Москва — 13 (25).07.1826) — руководитель Южного общества декабристов. По приговору суда повешен вместе с другими руководителями декабристского движения 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости. С 1927 г. в Калуге есть улица его имени, которая с 1918 г. называлась пр. Пестеля, а еще ранее – Александровская.

1951 – газета «Знамя» опубликовала заметку следующего содержания: «Сегодня, 25 июля, с 6 до 8 часов вечера в редакции газеты «Знамя» проводится групповая и индивидуальная консультация для редакторов и членов редколлегий стенных газет предприятий и учреждений».

1967 - Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1967 года Калужская область была награждена орденом Ленина. Церемония награждения состоялась 27 сентября 1967 г. Это был знаменательный день в жизни Калужской области.