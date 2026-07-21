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Новость дня Общество

21 июля императорская комиссия сообщила о плачевном состоянии Каменного моста в Калуге

Что происходило в Калужской области 21 июля в разные годы.
21.07, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 июля. 

1837 - в год 25-летия Малоярославецкого сражения в Отечественной войне 1812 года государь-наследник Великий князь Александр Николаевич посетил Свято-Николаевский Черноостровский монастырь. Будущий император-реформатор Александр II в сопровождении своей свиты и молодых офицеров гвардейских полков при стечении горожан обозревал с балкона настоятельского корпуса монастыря окрестности Малоярославца, ставшие «пределом нападения, началом бегства и гибели» Великой армии Наполеона. Строительство главного Николаевского собора монастыря, который по замыслу отца Макария должен был стать памятником тем, кто погиб у стен монастыря за веру, царя и Отечество, началось в 1812 году и продолжалось до 1839 года. За время строительства собора монастырь дважды удостоился Высочайшего внимания. В 1826 году в обитель приезжала вдовствующая императрица Мария Федоровна.

1901 – В этот день газета «Калужские губернские ведомости» сообщила, что бывшие 15 июля гулянья в городском саду оказались сравнительно удачными, хотя и не отличались многолюдством. Оркестр господина Вильямовича играл по обыкновению, хорошо и вполне заслужил одобрение публики. Из другой заметки этой же газеты узнаём, что 22 июля в помещении Пушкинского дома в селе Полотняный Завод назначен спектакль: будут исполнены 1, 2, 3 и 4 акты оперы «Фауст». Предстоящий спектакль возбуждает интерес не только среди полотнянозаводцев, но и среди калужан. Следует пожелать, чтобы наши любители пения воспользовались случаем послушать оперу. 

1910 – «Императорской Археологической Комиссии... по ремонту «Каменного моста» предполагается произвести такия работы, которыя не будут касаться общаго его вида и изменять его, а именно замена деревяннаго настила и балок, которые совершенно сгнили, что можно видеть из приложенного при сем акте осмотра, произведеннаго комиссиею техников. Балки эти имеют в диаметре 16 вершков и ввиду того, что такового размера теперь найти трудно, а также принимая во внимание приспособления для движения будущаго трамвая – предполагается устройство железо-бетонного перекрытия. Затем, имеются поломанныя части чугунной решетки, которыя будут заменены новыми, вылитыми точно по рисунку существующей решетки. Далее предполагается починка углов устоев и арок, каковая будет заключаться в укладке местами взамен выветрившагося кирпича новаго».

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