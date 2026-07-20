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Новость дня Общество

20 июля в Калуге пропали «летучие мыши»

Что происходило в Калужской области 20 июля в разные годы.
20.07, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 20 июля.

1926 – в Москве скончался Феликс Эдмундович Дзержинский (1877 – 1926) — российский революционер польского происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. Его именем названа одна из улиц Калуги.

1951 – О проблеме - в газете. Где купить стекла для фонарей «летучая мышь»? Во многих колхозах для освещения животноводческих построек и для других нужд широко используют фонари «летучая мышь». Но где купить стекла для фонарей? Пришлось побывать в ряде магазинов города Калуги, но нигде этих стекол не нашлось. Нет их и в сельских магазинах. Торгующим организациям надо срочно позаботиться о завозе стекол для фонарей «летучая мышь».  (Из газеты «Знамя»)

1957 – в горисполкоме слушался вопрос о передаче здания Рождественской церкви в Калуге промкооперации для мастерской по ремонту автомобилей и колясок инвалидов. (Из публикаций Сухоцкого)

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