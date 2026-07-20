20 июля в Калуге пропали «летучие мыши»
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 20 июля.
1926 – в Москве скончался Феликс Эдмундович Дзержинский (1877 – 1926) — российский революционер польского происхождения, советский политический деятель, глава ряда наркоматов, основатель и глава ВЧК. Его именем названа одна из улиц Калуги.
1951 – О проблеме - в газете. Где купить стекла для фонарей «летучая мышь»? Во многих колхозах для освещения животноводческих построек и для других нужд широко используют фонари «летучая мышь». Но где купить стекла для фонарей? Пришлось побывать в ряде магазинов города Калуги, но нигде этих стекол не нашлось. Нет их и в сельских магазинах. Торгующим организациям надо срочно позаботиться о завозе стекол для фонарей «летучая мышь». (Из газеты «Знамя»)
1957 – в горисполкоме слушался вопрос о передаче здания Рождественской церкви в Калуге промкооперации для мастерской по ремонту автомобилей и колясок инвалидов. (Из публикаций Сухоцкого)
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