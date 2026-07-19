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19 июля в Калужской области давали на бис оперу «Фауст»

Что происходило в Калужской области 19 июля в разные годы.
19.07, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 июля.

1894 - в селе Кондрово Калужской губернии родился Александр Яковлевич Хинчин (7(19).07.1894 – 18.11.1959), математик и педагог, доктор физико-математических наук (1935), член корреспондент АН СССР (1939), действительный член АПН РСФСР (1944), лауреат Государственной премии СССР (1941).

1901 - вечером 19 июля театр г-на Гончарова в Полотняном Заводе был полон, несмотря на довольно высокие цены мест - от 30 коп. до 3-х рублей. Местная труппа актеров-любителей с учениками Московской консерватории давали оперу Гуно "Фауст". Театр Гончарова представляет собою одноэтажное здание, выкрашенное красною краскою, почему местные жители называют его "красным домом". В 1899 году он был назван "Пушкинским домом". Зимой в нем проводятся курсы для рабочих бумажной фабрики. Зрительный зал - это 12 рядов стульев по 18 мест в каждом ряду, у входа - галерея, где могут стоять человек сто. Перед постановкой оперы были предприняты меры для устройства резонанса - потолок был приподнят, кулисы за авансценой обиты деревянными досками.

Оркестром г-на Оцепа дирижировал его коллега г.Златин. Роль Фауста исполнил Д.Д.Гончаров, Мефистофеля - Н.Н.Сперанский (так прозвали его студенты консерватории за подражание манерам знаменитого певца), роль Маргариты спела В.К.Гончарова. Режиссер-декоратор Н.В.Унковский. С каждым актом настроение публики прогрессировало, а в четвертом акте актеров вызывали на бис. Вот достойный пример для подражания! (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1944 - в Калуге родился Николай Васильевич Лукичев, писатель, член Союза писателей России (1994). В 1967 г он окончил филологический факультет Калужского педагогического института. Работал учителем в школе, главным редактором журнала «Перемена» (1989). Завершил педагогическую карьеру в школе №50.

 

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