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Новость дня Общество

18 июля стало известно, что швейцарские сыровары производили сыр в Калужской области

Что происходило в Калужской области 18 июля в разные годы.
18.07, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото автора.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 18 июля.

1927 – по данным госсельтреста, в семхозе «Немерзки» (4 км от станции Шлиппово у Сухиничей) швейцарские сыровары производили русско-швейцарский сыр. Вышеуказанным днем датируется передаточная ведомость: от сыровара Кунца к сыровару Доувалдеру передоно 167 кусков сыра. Вскоре все зарубежные спецы были высланы не только из губернии, но и из страны. В СССР начали выпускать свою продукцию.

1927 – в усадьбе Поленово Заокского района Тульской губернии умер народный художник РСФСР (1926) Василий Дмитриевич Поленов (1844 – 1927).  Василий Дмитриевич занимался исторической, пейзажной и жанровой живописью. Художник был похоронен на сельском кладбище в селе Бёхово на крутом берегу Оки, где он так часто любил рисовать этюды. Над его могилой, согласно завещанию, установлен олонецкий крест. В имении Имоченицы Олонецкой губернии 10-летний городской житель Вася Поленов когда-то впервые близко познакомился с природой.

1951 – «Не такие вечера нужны молодежи

Каждые субботу и воскресенье разукрашенная реклама сообщает трудящимся, что в клубе Зикеевского завода Жиздринского района состоится вечер молодежи.

Что же это за вечера? Хорошая лекция или доклад о великих стройках коммунизма? Или встречи с лучшими людьми завода, коллективный просмотр кинокартины с последующим ее обсуждением? К сожалению, нет. Это просто вечер танцев.

Да и танцы только старые, отжившие. Не услышишь здесь звучной музыки русских бальных танцев…» (из публикаций газеты «Знамя»).

Как тут не вспомнить популярный в советские годы журнал «Молодость».

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