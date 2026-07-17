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17 июля родился городской голова Калуги Борисов

Что происходило в Калужской области 17 июля в разные годы.
17.07, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 17 июля.

1742 – Н.И.Кожевникова в одной из своих публикаций дает информацию о том, что в этот день родился Иван Иванович Борисов (1742-1807). Купец, общественный деятель И.И.Борисов играл видную роль в городском самоуправлении Калуги конца XVIII - начала XIX веков. В 1789 и в 1801 годах был избран Городским Головой Калуги. В 1801 году Борисов направил челобитную Александру I с жалобой на злоупотребления губернатора Д.А. Лопухина, который впоследствии был отстранен от должности. Дом И.И.Борисова на пересечении улиц Карпова и Марата, рядом с храмом Покрова на рву сохранился и теперь.  Этот каменный дом был построен по «образцовым проектам» примерно в конце ХVIII века. И сам дом, и его интерьеры были очень красивы. Потолок и стены в парадных залах второго этажа были в живописных росписях. И.И. Борисов похоронен на Пятницком кладбище в Калуге.  

1867 – в Тарусском уезде Калужской губернии в крестьянской семье родился будущий поэт-самоучка Сергей Егорович Бодрягин (5(17).07.1867-1920). Детские годы провел в Тарусском уезде. Родился в бедняцкой крестьянской семье. В 11-летнем возрасте был привезён в Москву и отдан в учение в овощную лавку в Замоскворечье. Однако не выдержал тяжелой жизни, заболел, после чего отец приспособил его к себе в помощники — разносить газеты и журналы. Разносчиком газет С. Е. Бодрягин оставался в продолжение почти всей своей жизни.

5(17).07.1878 - был утвержден герб Калужской губернии. Описание герба: "В зеленом щите серебряный волнообразный пояс, увенчанный золотою Императорскою короною. Щит увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою".

1951 – «В выходной день

Тысячи калужан провели выходной день на берегах реки, в парках и скверах, в городском бору.

Профсоюзные и комсомольские организации Управления Московско-Киевской железной дороги, завода автоэлектрооборудования, спичечной фабрики «Гигант» и многие другие предприятия и учреждения Калуги провели массовые выходы трудящихся в городской бор и другие места». (Из газеты «Знамя»)

1991 – в Калуге открылся Музей ремесла, архитектуры и быта. Здесь хранятся и экспонируются материальные памятники – музейные предметы, отражающие многовековую традиционную культуру края. Создатели музея – Владимир Александрович Ткаченко и его супруга Людмила Федоровна Ткаченко. 

1992 - состоялось возвращение Калужской епархии храма в честь святых мучеников Космы и Дамиана на основании распоряжения администрации Калужской области N 279-р от 03.04.1992 года. Памятник архитектуры XVIII века.

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