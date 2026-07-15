15 июля жителю Калуги Глаголеву присвоили звание генерал-полковника

Что происходило в Калужской области 15 июля в разные годы.

Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 15 июля.

3.(15).07.1862 – открылся Калужский Общественный братьев Михаила и Павла Малютиных Банк, учрежденный 17 февраля 1859 года. Учредитель банка Потомственный Почетный Гражданин, Московский 1-й гильдии купец Павел Семенович Малютин (23.07.1792-23.08.1860). В торговом мире это был оригинальный и замечательный человек. Князь Голицын, знавший его более 30 лет, отзывался о нем как о славе и блеске Российского купечества и называл его "мужем правды и чести". Секретарь Калужского Губернского Статистического Комитета Ф.Ф. Кадобнов в 1912 году писал: - "Малютинский Банк — это такое учреждение, благодаря которому много бедных калужан получают помощь в разных видах. Некоторые учреждения и учебные заведения содержатся на его средства".

1922 г. – Государственная театральная школа, открытая в Калуге 10 октября 1919 г., была реформирована в Калужский государственный театральный техникум. Выпуск специалистов по сравнению с театральной школой расширился. Техникум готовил актеров средней квалификации, режиссеров, суфлеров, макетчиков и т.д. Учебное заведение размещалось на втором этаже здания на ул. Ленина 32 (ныне ул. Театральная, 34). По этому же адресу располагается знаменитая калужская аптека «на стрелке».

1942 – из протокола №28 калужского горисполкома о состоянии работы детдома №2. Отмечено: «недопустимое поведение педколлектива, который мирился и сжился с тяжелым положением детдома после освобождения Калуги, не набрал гражданского мужества вскрыть и выкорчевать гнилое руководство б. директора Васильева, который добивался ликвидации детдома».

Исполком решил: Просить Облоно проверить тщательно б. директора детдома Васильева (в данное время – директора Детчинского детдома) и решить вопрос о возможности дальнейшего его пребывания на руководящей работе в детских учреждениях!» (Из публикаций Ю.Сухоцкого)

1944 – советскому военачальнику, Герою Советского Союза (1.11.1943г.) Василию Васильевичу Глаголеву (1900 - 1947) присвоено звание генерал-полковника. Родился В.В.Глаголев 21 февраля 1900 года в Калуге в семье врача. Рано остался без отца. Окончил начальную школу и Калужское реальное училище. Боевой путь начал в 1916 г. вольноопределяющимся в Русской императорской армии и всю жизнь оставался военным. Скончался на учениях 21 сентября 1947 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Его именем названа одна из улиц Калуги (на улице установлена мемориальная доска в его честь).

1947 – первый выпуск Калужского учительского института (132 педагога). Организован в 1940, открылся в 1945 г. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)