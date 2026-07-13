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13 июля утвержден план застройки Калуги

Что происходило в Калужской области 13 июля в разные годы.
Дмитрий Ивьев
13.07, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 13 июля.

1776 - была проведена первая топографическая съемка Калуги, в следующем году был составлен регулярный план застройки города. Его автором стал П.Р.Никитин, чей талант архитектора Кречетников оценил еще в Твери. План был отправлен в Петербург. Он подвергся значительной переработке и вторично рассматривался 13 июля 1778 г. На этот раз план был утвержден. В нем удачно сочетались приемы веерной, лучевой и прямоугольной композиций.

1826 – из приговора Верховного уголовного суда по делу о декабристах Е. Оболенском, П.Свистунове, Г.Батенькове, сосланных в Калугу: «Поручик кн. Оболенский участвовал в умысле на цареубийство … ранив штыком гр. Милорадовича… Корнет Свистунов участвовал в умысле цареубийства … согласием… Подполковник Батеньков знал об умысле… и приуготовлял товарищей к мятежу планами и советами» (из публикаций Ю. Сухоцкого)

1951 – «Пионерские лагеря в городе

Калужский райпрофсож открыл при восьмой железнодорожной школе Калуги пионерский лагерь для детей железнодорожников.

Красиво, живописно место лагеря. Здесь богатый питомник, созданный руками юных мичуринцев школы, рядом – речка Яченка, куда дети ходят купаться, неподалеку – тенистый сосновый бор». (Из газеты «Знамя»)

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