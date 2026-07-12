Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 12 июля в Калугу прибыл революционер Луначарский
Новость дня Общество

12 июля в Калугу прибыл революционер Луначарский

В Калуге он провел почти 1,5 года в ожидании приговора за революционную пропаганду.
12.07, 05:00
3 8596
Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 июля.
 

Анатолий Луначарский.

1900 – началось пребывание в Калуге под надзором полиции публициста, писателя, впоследствии наркома просвещения СССР Анатолия Васильевича Луначарского (1875 -1933). В Калуге он провел почти 1,5 года в ожидании приговора по «московскому делу» за революционную пропаганду.  Анатолия Васильевича называли интеллигентом среди революционеров и революционером среди интеллигентов. Именно эта черта характера, позволила в будущем ему помогать многим деятелям российской культуры. Так, в 1918 году он ходатайствовал о назначении пенсии дочери Пушкина – Марии Александровне, дожившей до событий 1917 года. Персональная пенсия была выделена, но Мария Александровна не успела её получить.

1901 – «Городская хроника

Отсутствие у нас летнего театра ощущается среди местной интеллигенции, пытающейся устраивать у себя на дому любительские спектакли. Не целесообразнее ли было бы устройство в нашем большом сравнительно губернском городе музыкально-драматического кружка? За даровитыми исполнителями, думаем, дело не станет, надо лишь найти опытного организатора этого дела». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

Маргарита Викторова.

1974 – газета «Знамя» опубликовала статью Л.Обуховой «Куклы – дело серьезное» о творчестве основателя калужского театра кукол (1945) и энтузиаста детского художественного воспитания Маргариты Алексеевны Викторовой, графика-акварелиста. Родилась в Москве, училась в «Строгановке» и ВХУТЕМАСе. С 1940 г. вела изокружок Калужского Дома пионеров. Создала неповторимый волшебный камерно-интимный жанр малой скульптуры и бумажной массы, ткани и др. по мотивам басен, сказок, комедий. Многие ее воспитанники позднее связали свою жизнь с искусством.

2007 – в центре Мещовска открыли памятник блаженному Андрею Мещовскому. Скульптор Н.Н. Любимов. В наше время в Свято-Георгиевском Мещовском монастыре восстановлено почитание блаженного Андрея, отстроена когда-то разрушенная часовня, на могиле местночтимого Святого взамен утраченного поставлено новое надгробие.

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
31 оценили
13%
3%
42%
0%
0%
42%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InA5YzRNblEvU3h4TUp6cDNxZ1pFemc9PSIsInZhbHVlIjoiWXEraTIvYVdjTGNjallBeW00YzBlbGU3ZU90c1ZSL1dqaXpNbjBTQitWZUFBdXc0cUFYclNEM3hMWmlMVENWaDJqR0gvTHpwVmprNjVUOXVCTVFyYnVuVitlZkVZYll5V092dEdYdi9mbVUwY0xEVjJGREpXaStvWlNaMURRdnhGbkhlSm1XdnVudnhyMlFOQXpRUkJlR3ZwOHMxazVxY0tBZEhFMXp2Sk84VEdhNVJISGNHaDQ1ak05MmpHTEdYWHJ4bmFKRElCa3ZUT0ZoUitJR0g5cksxOHhFRW5ITDZ3Tm5xbVNuRkp3VDRsc3ZpbDNSai8xSU5KdWhIbEw0Ly80cnNNSjVYbFN0ODB0aldXMStpbmdEanNZZmxCaWZmQ1NNdjQ3VXhXNGh2cXpYNzkvSWRweDJ5TlQ4dEprVVNmZGdjZnVEVWtjeEpGbE1pZlBLTXBGVzd2dWVGRk1ORHRGeENYT1VEQVpwV2RNQ2t3eFBKUStKb083bnJBWUpaZGQ4UVpSRUg1akdBdXpsR25kNXptMmtraGZJSXRUOERpVjc1Wi9zVXBPckhzeS96Vlk3aElKSDFFZWFVbEVTVyIsIm1hYyI6IjFjYTI1YjM1OWIzYThlZGU4MzM2NmU2YzA3YWM2YWY3ZDE0MDY2YmY5Y2MxYWM1MmFhODRmODQxYzgyNWE1NWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1LbUxGUCtiMWFjWCs1dHc1WWNjQWc9PSIsInZhbHVlIjoiZDFKSENDbU5hUThXRnorWm9qZ2hsNHo2WTFTUlZmMWhWdURMNEtiYnYzM1RPakREUkxKZ3lXZW1NSnhOejhmNklPVytiaGFlMW9CenIrYk5yLzZkc25oNGw2YU9ub0ZXUHVpUFk4eE1SYzVwL0s4Z0k3QWs3UWdEM25LMmM1TmVQQmJpZyt5S3VkeklNTTUyWHZ1Y291UG45eWVFdkxtYzJDVGNzekQ3OWhQaGFDZkJLZjRoZnZodmZ3YnZ4TlhxdGJPZlNFdFZpam9WS2w2SUNnK2ZSdlVvbzBpbHpPYi9CcnRQenJVYnZFVVNyUEVmWFJYeTVTbkRYVVJLalZ1bVFxVzlGQm00SnVQaE1xbTRyVzF1S1ZSVGQzam5yaDQvcyt0N2tmV2x0aDljRXNlRzdEbWdQbW05RmRMOVFvUmxNY25RTFEza1ZMc0JhanNUOGdqYlhCS1VEUll6SlpDRFl0ajVWMTREVy91d2RqWFNtWm56NWxBNkNibHlsV2NNbW56NVhFam9aK1U4TEhubkQ3M3hjdnNuWVQ0TUtud3QyTUNZeE1QbERxMWtLMmRnYzU1bkhtOU1ZdnlyR0pkT0I0SURwNVFVM2ZESzlkMkpUd2V2aGkvOTJWWmRsSG4vOHJxQTVzc0pGWVVYUkFlUG54U3hmdklRUFZyWHpXU1JhZm5zeDFQbEd5V29OczFkNVkyeTNtZWFqVkJCVzN0VWhZWHd4bWJHaXpsdzZDYk43VjZUamNpbGFOd3B5S2JhMXRFaTFwWXZvZXEzUDlpaDhnc1pjczc0d3pFT080NXZYTXc2L2ZsTnhIVENwNXMvelovQ0l2NlZtaWxDSUUvYSIsIm1hYyI6ImE2MTE1ZWI4MmNjNGY0ZmY0NDgxNGU2MDhjZTc4ZDIyMDM4OGQ4OTQ1ZjFmZTMzZjk0YzVjYzE1MGFjNGY5ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+