12 июля в Калугу прибыл революционер Луначарский

В Калуге он провел почти 1,5 года в ожидании приговора за революционную пропаганду.

Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 июля.



Анатолий Луначарский.

1900 – началось пребывание в Калуге под надзором полиции публициста, писателя, впоследствии наркома просвещения СССР Анатолия Васильевича Луначарского (1875 -1933). В Калуге он провел почти 1,5 года в ожидании приговора по «московскому делу» за революционную пропаганду. Анатолия Васильевича называли интеллигентом среди революционеров и революционером среди интеллигентов. Именно эта черта характера, позволила в будущем ему помогать многим деятелям российской культуры. Так, в 1918 году он ходатайствовал о назначении пенсии дочери Пушкина – Марии Александровне, дожившей до событий 1917 года. Персональная пенсия была выделена, но Мария Александровна не успела её получить.

1901 – «Городская хроника

Отсутствие у нас летнего театра ощущается среди местной интеллигенции, пытающейся устраивать у себя на дому любительские спектакли. Не целесообразнее ли было бы устройство в нашем большом сравнительно губернском городе музыкально-драматического кружка? За даровитыми исполнителями, думаем, дело не станет, надо лишь найти опытного организатора этого дела». (Из газеты «Калужские губернские ведомости»)

Маргарита Викторова.

1974 – газета «Знамя» опубликовала статью Л.Обуховой «Куклы – дело серьезное» о творчестве основателя калужского театра кукол (1945) и энтузиаста детского художественного воспитания Маргариты Алексеевны Викторовой, графика-акварелиста. Родилась в Москве, училась в «Строгановке» и ВХУТЕМАСе. С 1940 г. вела изокружок Калужского Дома пионеров. Создала неповторимый волшебный камерно-интимный жанр малой скульптуры и бумажной массы, ткани и др. по мотивам басен, сказок, комедий. Многие ее воспитанники позднее связали свою жизнь с искусством.

2007 – в центре Мещовска открыли памятник блаженному Андрею Мещовскому. Скульптор Н.Н. Любимов. В наше время в Свято-Георгиевском Мещовском монастыре восстановлено почитание блаженного Андрея, отстроена когда-то разрушенная часовня, на могиле местночтимого Святого взамен утраченного поставлено новое надгробие.