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11 июля в Калуге был дан бал в честь наследника престола

Что происходило в Калужской области 11 июля в разные годы.
11.07, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 июля.

1784 – «11 июля был град, дождь и буря. Граду нападало (неразб.) на 2 вершка а на мостовой против моего дома вода была около 1 ½ аршина. И все сие было 15 минут. Град был больше ореха» (Из записок купца Губкина).

1837 – Калугу посетил путешествовавший по России наследник престола Александр Николаевич. В этот же день в его честь от лица калужского дворянства и купечества был дан бал. Наследник присутствовал на заседании Приказа общественного призрения, посетил Калужский артиллерийский парк, тюремный замок, выставку мануфактурных и естественных произведений и губернскую гимназию. Побывал Александр Николаевич и в Лаврентьевом монастыре. На обратном пути будущий император вновь проезжал через Калужскую губернию, посетил Козельск, где осмотрел парусинную фабрику Брюзгина, посетил имение губернского предводителя дворянства Н.К.Омельяненко, бывшего калужского губернатора. Затем в сопровождении калужского гражданского губернатора Жуковского, Омельяненко и всей свиты отправился в имение С.Д.Полторацкого село Авчурино, где осмотрел «хозяйственные заведения и новые улучшенные земледельческие орудия, введенные владельцем села». Побывал будущий император в Малоярославце, Тарутино и Боровске.

1891 – родился будущий биограф К.Э.Циолковского Сергей Иванович Самойлович (1891–1974). Калужский краевед, преподаватель С.И.Самойлович окончил историко-филологический факультет Московского университета с дипломом I степени. С 1928 года преподавал в калужских школах и коммунально-строительном техникуме. С 1956 года занимался изучением биографии и наследия Константина Эдуардовича Циолковского. Итогом этой работы стала книга-биография «Гражданин Вселенной» (Калуга, 1969). Опубликовал множество статей, очерков и документов по топонимике и геральдике Калуги и Калужской области (губернии).

Постановлением Законодательного собрания Калужской области от 11 июля 1996 года объединены районный центр село Жуково и поселок Протва. Районный центр Жуков получил статус города.

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