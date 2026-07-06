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6 июля в Калуге открыли памятник святым благоверным Петру и Февронии Муромским

Что происходило в Калужской области 6 июля в разные годы
06.07, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 июля.

В период пребывания в должности калужского губернатора Смирнова Николая Михайловича жизнь провинциальной Калуги оживилась. В частности, губернатор предложил внести изменения в «Калужские губернские ведомости» и выпускать газету с большим количеством местных материалов.

Вот что писал об этом Ю.Ф. Самарин в письме от 6 июля 1846 г.: «Он (Смирнов) хочет, чтобы вместо переводных и заимствованных из других журналов статей о том, что делается в Англии, в Калькутте, вместо повестей Сю и пр. модных затей помещать статьи содержания преимущественно исторического, статистического, географического, о знаменитостях всякого рода, преданиях, древностях Калужской губернии.

В эти годы редактором неофициальной части ведомостей был известный ученый Е.П.Карнович, служивший одновременно в Калужской гимназии преподавателем истории и статистики. Его перу принадлежит целый ряд статей по истории Калужского края, опубликованных в газете.

 

1856 – граф Дмитрий Николаевич Толстой был назначен гражданским губернатором Калужской губернии.

Современник Толстого Н.В.Сахаров писал о нем так: «… это был человек хотя приличный, корректный, но как администратор, личность бесцветная, бледная, не оставившая по себе никаких ярких воспоминаний… О таких деятелях хронологи обыкновенно упоминают лишь только для полноты хронологической номенклатуры. Граф, может быть, и таил в себе какие-нибудь таланты, но как гоголевский прокурор не обнаруживал их по скромности».

1897 – С.Малявская в статье «ВДПО. От графа Шереметева до наших дней» отмечает, что в городе Боровске в этот день было создано отделение пожарной охраны Всероссийского добровольного пожарного общества.

1903 – было освящено новое здание собора Казанского женского монастыря. Новый собор, построенный в византийском стиле, украсил собой не только монастырь, но и окскую панораму г. Калуги. 

 

2012 – в Калуге состоялось торжественное открытие памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Памятник православным покровителям семьи и брака установлен в сквере рядом с храмом в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитского) на улице Ленина. Авторы - скульптор Константин Чернявский и архитектор Ольга Кравченко из Калуги. Их эскиз памятника был выбран из 13 вариантов скульптур от 12 участников из Калуги, Обнинска, Москвы и Санкт-Петербурга.

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