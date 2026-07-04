4 июля в Калуге нашли клад

Что происходило в Калужской области 4 июля в разные годы

Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 4 июля.

Калужские земли в разное время входили в состав Черниговского и Можайского княжеств, Верховских княжеств, Великого Княжества Литовского. И только с конца 14-го века Калуга на долгие годы становится пограничным городом Московского княжества, а затем и Московского царства.

1920 год - известный калужский краевед, автор исторического путеводителя по Калуге Дмитрий Иванович Малинин в Обществе истории и древностей прочел для собравшихся доклад «К вопросу о древнейшем населении Калужского края. Литовцы».

1923 – акт комиссии губисполкома по заявлению Платонова и Федотова о найденном кладе ценностей в бывшем доме владельца калужских швейных мастерских И.Комарова (магазин «Швейпрома»). Сначала вскрыли полы – пусто. В стене – ниша. В ней иконы («Казанская» с жемчугом и двумя звездами бриллиантовыми), серебро, ассигнации, столовый прибор, рубли юбилейные – Николая I (1830 г.), коронации в Москве (1883), 300-летия династии Романовых и пр. Престарелые Комаровы сами обратились к директору магазина с просьбой достать и разделить вещи из тайника. (Из публикаций Ю. Сухоцкого).

1937 – в этот день уроженцу Калужской губернии Кузьме Яковлевичу Билибину (1908— 1937), участнику гражданской войны в Испании, командиру танкового взвода интернациональной танковой бригады постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР «за образцовое выполнение специальных заданий Правительства по укреплению оборонной мощи Советского Союза и проявленный в этом деле героизм» посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.