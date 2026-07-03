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Новость дня Общество

3 июля в Калуге открылся банк купцов Малютиных

Что происходило в Калужской области 3 июля в разные годы.
03.07, 05:00
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Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 3 июля.

1862 год - открылся общественный банк имени Михаила и Павла Малютиных, учрежденный 17 февраля 1859 года.  В этот же день в 1912 году отмечалось 50-летие со дня основания Калужского Общественного имени братьев Михаила и Павла Малютиных банка. Для руководства и простых вкладчиков были выпущены два вида памятных жетонов: золотой и серебряный.

Учредителем банка был Потомственный Почетный Гражданин, Московский 1-й гильдии купец Павел Семенович Малютин (23.07.1792-23.08.1860).

В торговом мире это был оригинальный и замечательный человек. Князь Голицын, знавший его более 30 лет, отзывался о нем как о славе и блеске Российского купечества и называл его "мужем правды и чести". Секретарь Калужского Губернского Статистического Комитета Ф.Ф. Кадобнов в 1912 году писал: -   "Малютинский Банк - это такое учреждение, благодаря которому много бедных калужан получают помощь в разных видах. Некоторые учреждения и учебные заведения содержатся на его средства".
Банк располагался в здании городской думы, это угол современных улиц Ленина и Кутузова, а ранее Никитской и Ильинской.

1927 – газета «Коммуна» рассказала о Дугнинском чугунолитейном заводе, обустроенном в первой половине 19 в. Демидовым. Заводом выпускался строительный чугун и художественное литье хорошего качества. Сохранились огромные, чистой и тонкой ручной ковки заводские весы с датой – 1727 г. – и с головами драконов. О крепостных и каторжных рабочих, сосланных в Дугну, напоминают кандальные цепи. Живет предание о рабочем Кудеяре: он бежал с завода на лесистые выси Оки, наводил страх на помещиков и заводчиков. (Из публикаций  Ю.Сухоцкого)

1987 – П.Родионов в своей статье в газете «Калужская неделя» отмечает, что в этот день был создан Производственно-технический центр (ПТЦ) Федеральной противопожарной службы по Калужской области.

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