2 июля скончался генерал Попов, его именем названа улица Правобережья Калуги

Что происходило в Калужской области 2 июля в разные годы.

Марина Рыбакова. Фото: из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 2 июля.



1886 - в городе Жиздре Калужской губернии родился Владимир Федорович Полухин - российский советский политический деятель, участник Октябрьской Социалистической революции и Гражданской войны в России, участник штурма Зимнего дворца. Он был одним из 26 бакинских комиссаров, расстрелянных английскими интервентами 20 сентября 1918 г.

1967 - в этот день в Москве скончался Василий Степанович Попов (1893 - 1967) — советский военный деятель, генерал-полковник (26 июля 1944 года), Герой Советского Союза. С 26 июля 1982 г. одна из улиц правобережной Калуги носит имя Генерала Попова. Это знак благодарной памяти калужан, т.к. с декабря 1941 года В.С.Попов командовал подвижной группой войск, которая прорвала оборону немцев, овладела Калугой и продолжала развивать наступление на Юхнов.