30 июня в Калужскую область приехал Луначарский

Что происходило в Калужской области 30 июня в разные годы.

Марина Рыбакова. Фото: из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 30 июня.



1900 – после тюремного заключения в г.Калугу из г.Киева приехал Анатолий Васильевич Луначарский. В Калуге его именем названа улица и театр.

1907 – в городе Юхнове родился Дмитрий Константинович Фаддеев (30.06.1907-29.10.1989). Член-корреспондент Академии наук СССР (1964), лауреат Государственной премии СССР (1981), талантливый представитель Отечественной математической школы.

(См.: Вестник Калужского университета. - Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского, 2007. - № 4. - C. 89-93.)

1926 – в деревне Черная Грязь (ныне Жуковского района) Калужской области родилась Маргарита Михайловна Пилихина (1926-1975), кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1965), секретарь правления Союза кинематографистов СССР.

(См.: Калужская энциклопедия.- 2-е изд., перераб. и доп.- Калуга: Изд-во Н.Ф. Бочкаревой, 2005.- С. 332.)

1952 – в Калуге прошел сильнейший ливень. За 3 часа выпало 77 мм осадков (больше месячной нормы) (источник - публикации Валерия Продувнова)