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В следующем году в Калуге появятся две новые школы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2022 20:00 0 338
В следующем году в Калуге появятся две новые школы

В понедельник, 27 июня, на совещании правительства Калужской области говорили о строительстве школ в регионе. В ближайших планах – построить в Калуге еще две школы.

Одну из них, на 1125 учебных мест, будут возводить уже в 2022 году в микрорайоне Байконур. Завершение строительства запланировано до конца 2023 года.

Вторая школа появится в микрорайоне Тайфун, строить ее начнут в 2023 году.

— В прошлом году правительство страны приняло программу, которая на основе концессий позволяет субсидировать региональные расходы на строительство школ, – сказал губернатор региона Владислав Шапша. – Наша область в числе первых вошла в этот проект. Уже в этом году в микрорайоне «Заовражье» города Обнинска строится школа на 1144 учебных места. Следующая школа запланирована в микрорайоне Байконур в Калуге.

 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.06.2022 20:00 0 338
Тэги: образование школы
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