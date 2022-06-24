В Калужской области сточные воды сбрасывали в реку из-за аварии

В пятницу, 24 июня, министерство природных ресурсов и экологии Калужской области прокомментировало ситуацию со сбросом сточных вод в реку Веприка в селе Льва Толстого. Ранее о проблеме сообщали пользователи соцсетей.

- Примерно в одно время в населенном пункте случились сразу две аварии, информацию о которых мы получали на протяжении нескольких недель в своих соцсетях, - говорится в комментарии Минприроды. - Одна ситуация произошла на канализационно-насосной станции по улице Полевой, другая — на сети водоотведения в районе СНТ «Лесной». В последнем случае, аварию контролирует Росприроднадзор, поскольку сброс осуществляется на рельеф без дальнейшего попадания в водный объект.

Чиновники заявляют, что в этом месяце неоднократно были зафиксированы аварийные ситуации на канализационно-насосной станции.

- К вечеру 22 июня КНС возобновила работу в штатном режиме, - подчеркнули в министерстве. - Несмотря на это, виновное лицо уже привлечено к административной ответственности, а предприятию выдано представление, которое находится на контроле.

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