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26 июня Калужский художественный музей открылся после восьмилетней реставрации

Что происходило в Калужской области 26 июня в разные годы.
26.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 26 июня.

1797 – родился Шамиль  (26.06. (7.07).1797, Гимры, ныне Унцукульский район, Дагестан — 4 (16).02. 1871, Медина, ныне Саудовская Аравия) — предводитель кавказских горцев, лидер северо-кавказского национально-освободительного сопротивления, в 1834 году признанный  имамом нелегитимного теократического государства — Северо-Кавказский имамат, в котором объединил горцев Западного Дагестана и Восточной Чечни. Национальный герой народов Северного Кавказа. 

1912 - пятиминутный полет авиатора А.А.Кузьминского на аэроплане Блерио над Калужским ипподромом. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1952 – решение администрации Калуги №29-850 о передаче церковного здания по ул. Кирова под склад облбазы «Главобувьсбыт»

1956 – в газете «Правда» опубликован очерк К.Паустовского «Письмо из Тарусы». Писатель призывал беречь Тарусу как заповедник: «Прекрасный ландшафт есть дело государственной важности. Он должен охраняться законом. Он плодотворен и создает то жизнеутверждающее состояние, без которого немыслим полноценный человек нашего времени».

1997 – после реставрации, начавшейся в 1989 году, Калужский художественный музей открыл для посетителей обновленную экспозицию.

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