25 июня в Калужской области открыта колонна в память о войне 1812 года

Что происходило в Калужской области 25 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 25 июня.

1752 – рапорт об усмирении рабочих полотняной и бумажной фабрик А.Гончарова: «… И как оныя возмутители (в) повиновение не пришли, принужден по ним из пушек выстрелить, и тою стрельбою убито 4,да ранено 6 человек. И оные возмутители как увядя свою погибель и битые от пушечной стрельбы мертвые тела, брося свое оружие вышли и по рукам разобраны, и взято их 375 человек… Да у них же взято прежде отбитых ими у асессора Ганчарова заряженных пушек 5…»

1826 - родился Александр Михайлович Жемчужников (25.06.1826 – 1896), русский писатель. Работал судебным следователем в Козельске и Калуге (1861). Двоюродный брат А.К.Толстого, состоял в родстве с калужским губернатором В.А.Арцимовичем. Братья Жемчужниковы (Александр, Алексей, Владимир) и А.К.Толстой создали комический тип поэта-чиновника Козьмы Пруткова.

1845 – губернатором Калужской губернии назначается Николай Михайлович Смирнов (16.05.1808 – 4.03.1870). Исполнял должность губернатора до 1851 г. Он учредил постоянную и сельскохозяйственную выставку, экспонаты которой позднее стали частью фонда исторического музея. Оживление провинциальной тишины было непременной заслугой его просвещенной жены Александры Осиповны Россет (1809 – 1882). Гостями Смирновых в разное время были М.С.Щепкин, В.Г.Белинский, А.К.Толстой, Н.В.Гоголь.

1834 – в с. Тарутино при 101 орудийном выстреле открыта памятная колонна в память о войне 1812 года. Инициатором ее создания стал граф Румянцев.

1882 – умер Михаил Дмитриевич Скобелев (17(29).09.1843 – 25.06.(7.07).1882). Он отличился во время присоединения Средней Азии к России, успешно командовал русскими войсками в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. Род Скобелевых тесно связан с калужской землей, имением в Думиничском районе владел дед прославленного военачальника.

1917 – прихожане с. Рессы Мещовского уезда составили протокол об аресте ими своего иерея-монархиста А.Громова. Отказался признать Временное правительство и молиться за павших в февральской революции. Когда за ним пришли солдаты, увидели в избе портрет государя и сняли его, а Громов вступил с ними в пререкание.

1921 – Наркомпрос (Москва) назначил Дмитрия Ивановича Малинина заведующим калужским Губархивом.

1926 – в Калуге создан филиал Ассоциации художников революционной России (АХРР).