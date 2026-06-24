24 июня родился калужский писатель Владимир Кобликов

Что происходило в Калужской области 24 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 24 июня.

1784 – «Июнь. … На реке Оке сделан мост». (Из записок купца Губкина)

1919 – в деревне Шибаевка Сухиничского района родился Иван Кузьмич Наташкин. Почетный гражданин Сухиничского района И.К.Наташкин был директором Середейской школы с 1968 по 1986 год.

1928 – родился калужский писатель Владимир Васильевич Кобликов. Он стоял у истоков Калужской писательской организации. Именно под его редакцией вышли в свет знаменитые «Тарусские страницы». Творчество Кобликова отмечал Константин Георгиевич Паустовский. В 1974 г., уже после смерти писателя (1972), вышла его книга «Мелодии Дворжака», оформленная фотохудожником Сергеем Денисовым.

2005 – на родине в деревне Филенево Ферзиковского района Калужской области был открыт памятник дважды Герою Советского Союза, прославленному летчику Александру Терентьевичу Карпову (1917-1944).