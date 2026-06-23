23 июня Лев Толстой пешком пошел в Калугу

Что происходило в Калужской области 23 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 23 июня.

1856 - умер Иван Васильевич Киреевский (1806 – 1856), русский философ, литературный критик, публицист. Родился в Москве, родовое имение – село Долбино Лихвинского уезда Калужской губернии.

23-28 июня 1881 – Лев Толстой (1828 – 1910) вторично посетил Калужский край. Он пешком ходил в Оптину пустынь вместе со слугой Арбузовым и учителем Дмитрием Федоровичем.

1901 – родился Павел Алексеевич Ротмистров (23.06.(6.07).1901 – 1982), будущий военный деятель и ученый, маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза (1956). В 30-е гг. танковая бригада Ротмистрова размещалась в Калуге в Первомайских казармах (ныне ул. Беляева,3).

1918 – вышел первый номер газеты «Коммуна», издание губкома и горкома партии и губсовета. Открыты рубрики: «По селам и деревням», «Партийная жизнь», «Рабочая жизнь», «Искусство и культура» и т.д. В 1944 г. преобразована в газету «Знамя».

В 1936 году в Испании вспыхнул фашистский мятеж, народ встал на защиту своих демократических завоеваний. Советский народ одним из первых пришёл на помощь и взял на себя и заботу о детях республиканцев. Более 1500 маленьких испанцев прибыли в июне 1937 года в Ленинград и были распределены до детским домам страны. 436 детей направили на разъезд Обнинское, где организовали «Испанский детский дом № 5». Воспитанники школы им. Шацкого приняли активное участие в подготовке встречи испанцев: навели порядок в помещениях детского дома, организовали завтрак на поляне, собрали букеты цветов. 23 июня 1937 г. испанские дети прибыли сюда, чтобы начать новую жизнь. Так началась жизнь детей на обнинской земле.

1984 – умер Александр Александрович Кауров (1916 – 1984), калужский художник-график, автор наборов «К.Э. Циолковский», «Калужские памятные места».