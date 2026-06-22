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Новость дня Общество

22 июня в Калуге открыли памятник «Узникам фашистских концлагерей»

Что происходило в Калужской области 22 июня в разные годы.
22.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 22 июня.

По данным книги «Боровский край в истории России» следует, что 22.06.1516 года в Боровске находилась ставка Великого князя Василия III во время войны Руси с Литвою (тогда Боровск входил в состав Московского княжества). В годы правления Василия III встал вопрос о возврате русских земель, захваченных Литвой. В 1526 году Василий III вместе с супругой Еленой Глинской (вотчиной её отца была Медынь) приезжал в Свято-Пафнутьев Боровский монастырь молиться о даровании им сына. В 1530 году родился их сын – будущий государь Руси Иван IV Грозный.

1992 – в Ульяновском районе создан Государственный природный заповедник «Калужские засеки» общей площадью 18,5 тысяч га. На его территории отмечено около десяти видов редких растений, занесенных в Красную книгу России. Основное значение заповедника - эколого-историческое, эталонное. Список высших растений насчитывает около 300 видов и 64 семейства.

2001 – в Калуге на площади Победы торжественно открыт памятник «Узникам фашистских концлагерей». Такой же обелиск был установлен в Обнинске (2002). Скульптор Валентин Михайлович Белов в соавторстве с Дмитрием Валентиновичем Беловым.

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