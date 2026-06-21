21 июня калужане жаловались на пыль в городе

Что происходило в Калужской области 21 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 21 июня.

1901 – «Городская хроника. Нам уже приходилось отмечать, что улицы у нас метутся в то время, когда обыватели уже идут на службу, на базар и вообще, когда движение города вполне началось. Особенный вред пыль причиняет продуктам, продаваемым с лотков и из корзин. Пыль клубами садится на ягоды, огурцы, хлеб и разные съестные припасы» (из газеты «Калужские губернские ведомости»).

1922 – в селе Незнаново Кораблинского района Рязанской области родился Александр Павлович Синицын (1922-1944), Герой Советского Союза (26.04.1944). В предвоенные годы жил в Медынском районе, здесь окончил 7 классов, работал, отсюда в сентябре 1941 года был призван в Красную Армию. Младший лейтенант А.П. Синицин погиб в бою 21 июля 1944 года, похоронен в деревне Воля Буховска, близ польского города Ярослав. 22 марта 1944 года во главе разведгруппы из пяти бойцов Синицын ворвался в деревню Сухостав Гусятинского района и разгромил вражеский обоз, уничтожив 29 солдат и офицеров противника, ещё 6 захватив в плен. 23 марта 1944 года в бою на дороге, ведущей к городу Залещики, Синицын лично уничтожил 3 автомашины, 11 солдат и офицеров, ещё 3 взял в плен. Войдя в Залещики 24 марта 1944 года, он вместе со своей разведгруппой уничтожил ещё 3 автомашины и 15 вражеских солдат и офицеров. В тот же день группа Синицына успешно переправилась через Днестр, уничтожила вражескую пулемётную точку и разгромила ещё один обоз, захватив 27 повозок и 1 автомашину. Захватив важную высоту, она успешно удержала её до подхода основных сил.

1952 – в Башкирии родился Салават Газимович Асфатуллин, писатель, журналист, с 1988 года жил и работал в Калуге. Заслуженный работник культуры Калужсктй области, автор 26 книг. Скончался 6 августа 2023 года.