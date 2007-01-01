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20 июня в Калуге посчитали детей в училищах

Что происходило в Калужской области 20 июня в разные годы.
20.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 20 июня.

1787 – на 20 июня в Калужском главном народном училище обучалось 184 ребенка, а в Мосальском, Боровском, Малоярославецком, Перемышльском малых народных училищах – 97

1801 – в Главном народном училище Калуги вместе с русскими учителями Потресовым, Зельницким, Богдановым, Гостунским и Краснопевцевым преподавал Иван Тватмейер. Он получил образование в Гамбургской гимназии по истории, географии и бухгалтерии, а в гимназии обучал дворянских пансионеров в 4 и 5 классах немецкому и французскому языку, что предусматривало чтение, письмо, перевод и сочинительство на иностранном языке.

1951 – Открыть буфет. Несколько месяцев тому назад Калужский трест столовых открыл на швейной фабрике №2 им. Димитрова буфет, обязав директора столовой №8 снабжать его всем необходимым. Отдали распоряжение руководящие товарищи из треста и тотчас забыли о нем. Буфет не работает вот уже более двух месяцев.

Примечание: В списке учреждений Калуги на 1940 г. Швейная фабрика имени Димитрова располагалась на ул. Луначарского, д.57.  

1972 - ОБРАЗОВАНИЕ - ВСЕМ!

СЛОВО. Тысячи школьников и студентов придут в текущем учебном году в новые классы и аудитории. Наряду с общеобразовательными учреждениями действует широкая сеть учреждений внешкольных, и к их числу, в первую очередь, относятся библиотеки. В текущем году в Тарусе строится новая детская библиотека. В ней будет большой читальный зал и двухэтажное книгохранилище на 30 тысяч томов. Открытие библиотеки предполагается к 50-летию пионерии. (источник - "Молодой ленинец").

ДЕЛО. 20 июня вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и дальнейшем развитии общеобразовательной школы". 23 июня вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О дальнейшем совершенствовании системы профессионально-технического образования". 18 июля вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по дальнейшему совершенствованию высшего образования в стране". (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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