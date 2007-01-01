Что происходило в Калужской области 19 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 июня.

1786 – в селе Сутоки Духовщинского уезда Смоленской губернии родился Федор Николаевич Глинка, действительный статский советник, поэт, прозаик, публицист. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года. Был в сражениях при Тарутине и Малоярославце.

1850 – в с. Полотняный Завод венчаются известный русский врач Николай Иванович Пирогов (1810 – 1881) и Александра Антоновна Бистром, правнучка Григория Ивановича Щепочкина. Находясь в Полотняном Заводе, Николай Пирогов принимал больных в родовом имении жены.

1951 – Каждую среду в детском парке драматический кружок Дворца пионеров организует для школьников младших классов утренники сказок. Уже прошли два таких утренника, на которых присутствовали десятки учащихся. Руководитель кружка товарищ Герасимов и член кружка ученица 7 класса 6-й женской средней школы Маша Батурова рассказали детям сказки «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Волшебница», «Ослиная шкура», «Золушка» и др. (Из газеты «Знамя»)

1996 – в Боровске на городище был воздвигнут деревянный крест в память боярыни Морозовой, ее сестры княгини Урусовой и других замученных за веру старообрядцев.