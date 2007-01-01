Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 19 июня в Калуге организовали утренники сказок
Новость дня Общество

Что происходило в Калужской области 19 июня в разные годы.
19.06, 05:00
1 7338
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 19 июня.

1786 – в селе Сутоки Духовщинского уезда Смоленской губернии родился Федор Николаевич Глинка, действительный статский советник, поэт, прозаик, публицист. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года. Был в сражениях при Тарутине и Малоярославце.

1850 – в с. Полотняный Завод венчаются известный русский врач Николай Иванович Пирогов (1810 – 1881) и Александра Антоновна Бистром, правнучка Григория Ивановича Щепочкина. Находясь в Полотняном Заводе, Николай Пирогов принимал больных в родовом имении жены. 

1951 – Каждую среду в детском парке драматический кружок Дворца пионеров организует для школьников младших классов утренники сказок. Уже прошли два таких утренника, на которых присутствовали десятки учащихся. Руководитель кружка товарищ Герасимов и член кружка ученица 7 класса 6-й женской средней школы Маша Батурова рассказали детям сказки «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Волшебница», «Ослиная шкура», «Золушка» и др. (Из газеты «Знамя»)

1996 – в Боровске на городище был воздвигнут деревянный крест в память боярыни Морозовой, ее сестры княгини Урусовой и других замученных за веру старообрядцев.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
11 оценили
0%
9%
91%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjlUNnBFRG8rZk1YV0lpMEs5T0UvSXc9PSIsInZhbHVlIjoiQWlON3B2cFdkMU5SdXdOUFdMZ2Z3OGx4bENWazNGY2Z5aWlxTTZoOGJIcDE1a0VGOVZ2MDR4YnlGY2N1R0t6dDFxZ1BpQllIMUpub2R2c05xQ3RKQXovTEpKN2tNWkptYS8ySkRKdEs1a0pRZnNWcHBJQ3FtbStqK3VDd3VJZVVaamRGMDVPZmNJMHIxdHlwQmVKRy9SS3RmT0pqeEExMUNuYzFOczZQT2w0N1hyeHhEd1BGUDFwZGpURGtwampBcUVMOVM3YU0rYWVUUktoQk5Yb09BWUhINlFFU2FESE9rNEYyRi9OYkdzcFZwNVRzWDlzSXF1UDlRSlczS1BYMmRzYi9SR2JWeFpjTzhIZTVXV2tSTG9UYWlURkJHZWtRZ2NaVUlNYlFQNkU2Q0ROVjRyUVp2YW1TNU5tRHgrZVdsQXZlc3B2K1U3YVp0ejNWL0tsYXAxYWdZRnlQRG96TGlSUXNVN044MSt0S2R2ZmdCaktmUjY2NDNjQURDN091My9UMGJpQVJzMzA4bVViaWxmaUhYcGlDZ2RkY2lMRHU0OCt4NGRUSnZoSzcrWFpTK09SMCtJUXJlV3FpdktjNyIsIm1hYyI6IjA4YjIxMDBmMjRjNDk3NWYxMDA3ZmZjOTlmMzBlMjA2OGE4NTQ3YzQ1MDNjZGM5YjQzMjllMzc1NTA4NzRlY2IiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImdiWTBUTmVhSFlHVG15WjlLcG1CS0E9PSIsInZhbHVlIjoiTkZ2dzk0b0NOS1laZ2g5Z05wcUt4ZHZSN2pSaS9iVzFtRmZSbmlVY0cwMjlveG9VMmV6N1dzRUMzdk14NU5iWTBnS3ZUL2ZoZDYvRzRaMnBnODNCZEVZampIR21iZ1ZieiswcXo2OERQd3VkWGRJV2ljbGd0L0M1NEJqa0QzM09hWTB1aW1kVzIzaEhhZ2Q1VnkyZS9IN3B1WTBBTHJhZjRJZXZFcmk4R3B1SVlwMXNGQVRVU3JXc2oydCtmckN3Q21kYzZ5YW5RRWZ4SHEzVloyMTh4TnFtbGxKUTVGdFZUdVdqd1NQQVAydDVtbjJ2Q2JIWEovL1o4SWcweWVtS0dVQnFhZXFYWVJ2YTJ6aHRVNjk0QnZWTE0wS3dwVmNkQ21CelZVTFFPYWR6dThTMkFJNGszYVQ1WTJCKy9uRkZuOWE1amRIcDhkOHI5ZFhxQVF2ZmwyTXhUS3hyOWs4V3A3OGFkOVdkZitrMzM4OXlhbnFHWXpQeXczUUYxTFZxRkpjZnk0aHQxWHN6dkoxYm92ZER0S0svcUdqL3hsTWtXamh0V1VCVDdDSnYwR3BPOURDZG9TSFg4VUd0RGZQRUZlNzB3WWdwQ0xKalhIdEFJN05TUEs5UHJRUWM0WlE3TDFnZkFQMFpGa0FiS3FqK1RlSVJ1QjI3ZTdHNTY4QjA2bUtNTVdjYzd6WUswVm9SUFNWRGZ4bUgvaUZRS25pZlhac0FaNXozV2piSWNuaGg1ZzZEN0VsYUtpcjFYMjEyTUd2WjJTVjFFcXhEdkY4TUYwUDBLUEpxM2xjMmFkeUMzRklsSGsvd3ZaZmpzeHpkVXVLSUpaRjczNHBibDRqMCIsIm1hYyI6IjVlYzczYTJiOWUzMzY3MmZmMmFlMzk0MWY2YTkyYmVmNDUyMWQ0ZTA3NzM5MjVmNjY3MGUyMTRkNzMxZGU5ODMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+