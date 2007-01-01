18 июня умер Георгий Константинович Жуков

Что происходило в Калужской области 18 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 18 июня.

1917 - общегородской митинг и демонстрация с преобладанием большевистских лозунгов "Вся власть Советам!".

1974 – умер Георгий Константинович Жуков – Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, уроженец д. Стрелковка Малоярославецкого уезда (1.12.1896). За боевые заслуги был награжден множеством советских и иностранных медалей и орденов. За вклад, повлиявший на исход Великой Отечественной войны, в народе получил прозвище «Маршал Победы».

1977 – в селе Кудиново на центральной усадьбе государственного племзавода имени В.Н. Цветкова был открыт памятник основателю и многолетнему руководителю предприятия, известному аграрнику-животноводу России. Василий Николаевич Цветков (1907-1976) - заслуженный зоотехник Российской Федерации, Герой Социалистического Труда.