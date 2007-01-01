12 июня в Калуге открылись художественный музей и детский парк

Что происходило в Калужской области 12 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 12 июня.

1901 – Городская хроника. Злополучная забытая Венская улица (ныне улица Тульская) после каждого нового ливня приходит все в худшее и худшее состояние. Промоины, образовавшиеся среди нее, теперь превратились во рвы, которые в недалеком времени станут оврагами. При наступлении темных осенних вечеров езда по этой улице будет всем угрожать крупной опасностью («Калужские губернские ведомости»)

1917 – в Калуге родился Борис Владимирович Беляев (1917-1945). Герой Советского Союза (24.03.1945). Капитан стрелкового полка Беляев погиб в бою на Мангушевском плацдарме на правом берегу Вислы. Похоронен 23 февраля 1945 года в братской могиле в городе Познани. Именем выпускника седьмой калужской школы теперь названа одна из улиц нашего города.

1918 – в Калуге, на основе дара врача Никанора Васильева, открылся Художественный музей. Никанор Иванович Васильев (1832 – 1917) – врач в ряде городов Калужской губернии: Жиздре, Медыни, Боровске; коллекционер. Окончил медицинский факультет Московского университета. В 1901 вернулся в родной город Калугу. В 1905 составил завещание, по которому художественная коллекция, дом и все имущество передавалось городу: "Вместе с домом и землею завещаю находящиеся в доме художественные предметы, а именно картины, мраморные и бронзовые статуи по особо составленной мною описи, которые должны послужить к устройству художественного музея и при нем художественно-промышленных классов". Согласно завещанию, в доме предполагалось также разместить общежитие для крестьянских детей, проходящих курс обучения в городских школах. Дом, где проживал Н.И.Васильев ныне располагается по адресу: ул. Дзержинского, 81.

1951 – Открытие детского парка. Открылся детский парк, расположенный возле Дворца пионеров. В выходной день здесь собрались тысячи пионеров и школьников. В парке играл духовой оркестр, работали различные аттракционы, карусель, качели и качалки. Весь день в парке длилось массовое гулянье. В зеленом театре состоялся концерт московских артистов («Знамя»).

1997 - на 74-м году жизни умер поэт, бард, основатель "интеллигентского фольклора" Булат Шалвович Окуджава. В начале 50-х годов жил и работал в Калужской области.

2012 – на здании ТЦ «Калуга» появились часы «Ольга». Автор проекта - главный архитектор города тех лет Евгений Голышев. В работе угадываются самые известные калужских мотивы: силуэт корпуса Гостиного двора и фигурка девочки под зонтиком с фонтана Центрального парка культуры и отдыха.