Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 11 июня Белинский написал письмо о Калуге
Новость дня Общество

11 июня Белинский написал письмо о Калуге

Что происходило в Калужской области 11 июня в разные годы.
11.06, 05:00
7 8550
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 июня.

1846 – письмо критика Белинского жене о пребывании в Калуге: «Я уходил за город, всходил на горы, лазал по оврагам… Пребывание в Калуге для меня останется вечно памятным по одному знакомству, которое я не предполагал, выезжая из Питера. В Москве Щепкин познакомился с А.О.Смирновой (женой калужского губернатора - прим.ред.). Это знатная дама; свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Она большая приятельница Гоголя, и (Щепкин) был от нее без ума… Снаружи холодна, как лед, но страстное лицо, на котором видны следы душевных и физических страданий, изменяет невольно величавому наружному спокойствию…»

1917 - митинг солдат Калужского гарнизона с преобладанием большевистских лозунгов: "Буржуазию - в окопы!".

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
20 оценили
0%
20%
70%
5%
0%
5%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 7 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhLZHM0a0tVS3BQTHhSeGhQUEYybXc9PSIsInZhbHVlIjoiSVRIU2lBbkpKUkQ1VlBzQjNWSHFxMFNkcHRvRWNzWlFvdzFFTXBqdUhjZmJUbzRMd2k4UzhKQW5MQ3FjZTF1T0IxU3hPUUlOOVQ5SFUyaTkvOVJTWE1NQ2d3L3NxV1hxdkVpa1pMMXZpN1Q0bE4zY3VpVjN0aUs3UGsrL3NWeDFiQlJQbTQxM2ZVKzJnT0dFS2xyR21UZEpoMjJscmQvUXdqYVljYmlZVko2QzFoSWw0TVRUL3A2RzBpbU83RlN3cjBYaXZKRVZXcllKQlcvUHd6SE9ibkFJMEIzTXhlVmNZVzB2QlVXeS9UcVNPV05KbDlwUTBMZzlmVHpCcXA0VGZQbDV0eVBLYUY1RnozbE5KVEg4cHJpQXVobGhpZzVtUWxoYjNFQmovRzMwa2dTNFFodW9MenI3Mm9NVlR0RFJIeEVtWENhQWZxMU8yMkNMOUtzY3dpY25QM3NNQS9BSHFPTlIzTmFsV3pTRElJWVdCcW9lNkQ2MUZLV3N5dUsvQlVMK09EazZsdEdsb3dMT3lSOWROWTRiZEhZdjEyV1p3b2JyNTB4Y282RXNoRmVLUWlSYkEyWUxsVDRlS25qQiIsIm1hYyI6Ijg5MmU4Mzc3OTNmYTBiMGY3YWZlNTY4NjA5MmQzOWQwNjdjZTRhYjAwNzdiYjNjNGY5YjgyYzIyYjZiOTE3OTAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImUvdmoxMEg0RURTNVN0NnJRR3JlUVE9PSIsInZhbHVlIjoiMGJ6VWt1MzlRalJQQW91UGI1R052ZW4yWXIxQmM3YVNTa0VCV1gwYUxhbStodWkycm50YTNJaW1aQWNFNkcrNW5mcG1OT0tHcWhFRnhOVGI5YThjbjlYQXlsWHhuanBTbW9qbXN2ckJTdERxZFZzQWRNeG40MSs4NklIRHlLYVV1N1NLZnRVV1M1cnJOaDZaYW5PY1pDcFV4R3RmVzR0QzF6Y082YXRKU21yUTRROURyYVcwU25GVmdCdTRrc25jWGxzb1dBUThtTWdra09SWlYzNDlNM3MreUJpZitaSEo3M2xEa1QxVU9zWEtDbmU2NkduZ0pFdTZsMElYSURTdWJ6enJDMUlSYjVzQ3NrTlFzMkxEeUl6TW9tdWVjNlorcmZ6ZTJYRFVuSTBFZTIwS2w3aWJWb241QXFmb1JyOHMyY21vcGh2S3hmZTJWMlZodklUZFp5WDRqZEtPc2ZENUVhMnBqZy9FSnArV0s1Qmpqak4vZkRBd25lVWorTzFVSllZYWFnZVJrb3RKUTJTTW85V1BKL2ZXaVZOUmNqb3RtbDJEZ3ZFWHpjTTB6T2krenV5UklqTXRlVUJlN1paMFVmVXRlT3FNS01LaE1LcC9vTEtPYnBrUWQ1R0E4Y0s3SnU4d0NaUitLcEN3ZHRvOU42a2Z4OU9HZkx5WFJkYjRjZWpLbEpBRjlETVNLaDJvVmp4c3FRbWVjczlLUnlhWHFYZVBiL3RMNm1IdGlzMUJzdmJKS3ptTFZyVHNYT1VNcEJkUUI0c2JINTB3bkZCdTRwVVJxVCtnV2ZNU2ZPN0UvbGRZVkZWYXFHd3lST2RGM2t0Lys2dEhBWFpDc3l2QiIsIm1hYyI6ImQwNTY2NjFmNWEzMDRhNTRkODZjYmZlMjI0NDczN2U3ZWNlZmNmMzQwMGUxMGM2N2RlYWJjNGEzMjYyNzkwMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+