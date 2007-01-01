11 июня Белинский написал письмо о Калуге

Что происходило в Калужской области 11 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 11 июня.

1846 – письмо критика Белинского жене о пребывании в Калуге: «Я уходил за город, всходил на горы, лазал по оврагам… Пребывание в Калуге для меня останется вечно памятным по одному знакомству, которое я не предполагал, выезжая из Питера. В Москве Щепкин познакомился с А.О.Смирновой (женой калужского губернатора - прим.ред.). Это знатная дама; свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Она большая приятельница Гоголя, и (Щепкин) был от нее без ума… Снаружи холодна, как лед, но страстное лицо, на котором видны следы душевных и физических страданий, изменяет невольно величавому наружному спокойствию…»

1917 - митинг солдат Калужского гарнизона с преобладанием большевистских лозунгов: "Буржуазию - в окопы!".