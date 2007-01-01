10 июня в Калуге возникли споры из-за застройки Березуйского оврага

Что происходило в Калужской области 10 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 10 июня.

1866 – объяснения калужского вице-губернатора по поводу жалобы калужского мещанина В.П.Сапожникова в хозяйственный департамент МВД «за воспрещение ему постройки в г. Калуге торговых бань». «...постройка означенных бань разрешена мещанину Сапожникову временно и с тем условием, чтобы строения были уничтожены владельцем без всякого вознаграждения по первому требованию городского начальства, если встретится надобность в засыпке оврага. … постройка нумерной бани в Березуйском овраге возле существующей другой бани чрезвычайно стеснит местность и в случае пожара … представит очевидную опасность для домов … на окраинах оврага… еще в 1847 и 1848 гг. овраг был очищен с большими затруднениями от всех построек и застройка его вновь… была бы явным нарушением Высочайше конфирмованного плана».

1986 – Людиновский тепловозостроительный завод награжден орденом Трудового Красного Знамени

2002 – принят Закон Калужской области от 10.06.2002. N124-ОЗ "Об уполномоченном по правам человека в Калужской области" и создан институт Уполномоченного по правам человека. 18 сентября 2003 года депутатами Законодательного собрания был избран первый Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников.