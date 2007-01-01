9 июня в Калуге создан Оркестр русских народных инструментов
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».
Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.
Сегодня – 9 июня.
1922 – при Главных железнодорожных мастерских открылась школа ФЗУ. (источник - Валерий Продувнов)
1922 – в деревне Гусевка Людиновского района родился Семен Михайлович Волков (1922 - 1945). Герой Советского Союза (01.11.1943). Командир стрелкового батальона Волков погиб 14 апреля 1945 года при штурме города-крепости Кенингсберг.
1952 – в Калуге создан Оркестр русских народных инструментов под управлением Александра Николаевича Пожарского, композитора, заслуженного артиста Российской Федерации.
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