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9 июня в Калуге создан Оркестр русских народных инструментов

Что происходило в Калужской области 9 июня в разные годы.
09.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 9 июня.

1922 – при Главных железнодорожных мастерских открылась школа ФЗУ. (источник - Валерий Продувнов)

1922 – в деревне Гусевка Людиновского района родился Семен Михайлович Волков (1922 - 1945). Герой Советского Союза (01.11.1943). Командир стрелкового батальона Волков погиб 14 апреля 1945 года при штурме города-крепости Кенингсберг.

1952 – в Калуге создан Оркестр русских народных инструментов под управлением Александра Николаевича Пожарского, композитора, заслуженного артиста Российской Федерации.

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