8 июня в Калугу приезжали известные актеры

Что происходило в Калужской области 8 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 8 июня.

1845 – в Калуге гастролирует Павел Мочалов. Он известен по романтическим образам героев, борющихся против насилия. На калужской сцене играл Гамлета.

1846 – местная пресса сообщает о калужских гастролях Михаила Щепкина. С его участием прошло шесть спектаклей, в том числе «Женитьба» Гоголя.

1912 – открытие в Калуге педагогических курсов с числом слушателей 150 человек и с «преобладанием женского элемента».

1920 – родился Иван Никитович Кожедуб (8.06.1920 – 8.08.1991), маршал авиации, трижды Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Калуги (с 16.12.1976). В 1950-е гг. был начальником штаба калужского гарнизона в Калуге.