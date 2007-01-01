7 июня в Калужской области пожар уничтожил 368 домов

Что происходило в Калужской области 7 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 7 июня.

1777 – страшный пожар в городе Козельске. Огнем было уничтожено 6 из 9 церквей, а из 664 обывательских домов сгорело 368.

1901 – Городская хроника. Июнь начался еще более жаркими днями, чем были в мае, но жара умеряется перепадающими мелкими дождичками. По утрам до 8-9 часов бывает даже прохладно, а к полудню температура доходит до 30 градусов по Реомюру (+37,5 по Цельсию). Виды на урожай полные (источник - «Калужские губернские ведомости»)

1918, 7-8 июня - губернский съезд Советов отменил название «Калужская советская республика» и образовал аппарат местной советско-партийной власти. Создание Калужской республики и большевистских органов управления началось на Первом губернском съезде Советов 30 января 1918 года и было обусловлено не стремлением учредить «независимое от центра государственное образование», а политической борьбой и попыткой ограничения эсеровского влияния. Наименование «Калужская Советская республика» постепенно исчезает из документов 1918 года, после того, как Второй губернский съезд Советов принимает решение «об изгнании левых эсеров из органов Советской власти». В.Я.Филимонов полагал, что Калужская республика «тихо умерла» потому, что её как государственно-территориального образования и не существовало. Это громкое наименование стало своеобразной «разменной монетой» в борьбе политических группировок за власть.

1921 – открытие рабфака при Калужском институте народного образования. Этот институт был предшественником Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского