Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 6 июня отменена плата за обучение в старших классах калужских школ
Новость дня Общество

6 июня отменена плата за обучение в старших классах калужских школ

Что происходило в Калужской области 6 июня в разные годы.
06.06, 05:00
6 9897
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 июня.

1915 – в деревне Дюдьково Звенигородского уезда умер педагог, пианист-просветитель, композитор Сергей Танеев (1856 – 1915). Посещал Калугу с концертами в пользу музыкальной школы. Концертировал со скрипачами Гржимали и Л.Ауэром, другом петербургского дома калужской скрипачки и теософки А.Унковской. Его именем в городе назван концертный зал и музыкальный колледж.

1927 - КАК ТАРУСА БЫЛА В ОСАДЕ

Четверо суток военный трибунал МВО заседал в городе Тарусе. Слушалось уголовное дело 17-ти ответственных работников Тарусского уезда, обвиняемых в дискредитации Советской власти. Свидетель Николаев - местный арендатор речного перевоза рассказал о том, как уездная власть устроила за рекой общую пьянку. Беспартийный перевозчик не упустил случая "лягнуть комиссаров"... Кто же они, подсудимые? Среди них - люди, приговаривавшиеся Колчаком к расстрелу, бившие Врангеля и Махно, герои гражданской войны. Эти каменные люди плакали:

- Да, виноваты. Решили проводить уезжающего товарища...

6 июня 1926 г. секретарь уика Смирнов, уездвоенком Титов, зав. общим отделом уика Кузнецов, зав. УФО Луканин, зав. УЗУ Майоров, начальник милиции Баранов, нач. угрозыска Насонов, нарсудья Остроумов и другие ответработники устроили за рекой пикник в роще "Улай" по случаю отзыва на работу в Медынь председателя Тарусского уика Кузьмичева. Сложившись по 3 рубля, доставили на лошади ЕПО водку и закуску. Пьянка кончилась ссорой, и военком Титов, убежав в Тарусу, вызвал к себе двух красноармейцев и объявил Тарусу "на осадном положении".

Приговор гласил: участников пикника заключить на сроки от 10 месяцев до 1 года в губисправтруддом. Условно. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1956 – отменена плата за обучение в старших классах средней школы и специальных учебных заведений. С 1940 года обучение в СССР было платным.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
история калуги
Лента настроения
41 оценили
10%
7%
56%
0%
0%
27%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 6 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1lLzNjZ09rVGhhNVpPWDNaVUQvamc9PSIsInZhbHVlIjoiNFJwYklRR1FFaEpvcVplK1lPZnhtNmZtL1RmdStGWHV4dTh2Wkd2NXF2QVRXRXMrK2tqZy9CYitRWnduL1Joc2VvWHFaVEZBR1ppUVhEL2pucDFvVCtKcytOYW1FVk54blk0Y0VxblhsS2g0U24vMDJRc3BvZEdxRzlwY0RBTy9mTkI5MXpiaGRERXRIN1BvWWRVSlhqaWtxQjFMNXUrMmh2cWNrTCt3S3hXVEVhbFZxWEU2S3lkSWpuVFhSVk1FVW10YjQ4cndhUE51VlBHbkR0MXg1N3FXcUdTUHR2VjBTeG5FL3pSbE55Tjk2VjdnY1MxbG1FSUo1aEhiWFZiNG41Uk9UVE9IbmI5ZEY3VXhVQXlQV2UzaW1zd3FVNXd6NGNidC9iMVlzcWRpN2VDekNNRStHWDlyaDMwM1lLVkxyQ0l3SmZWZ2dESFBrWG9uZEt4QjlqVGJVTk81eE5Ec2F3cWZnSXdlMk50SklYTnFYSkJva1J2UXh2MjhuOUhtT0swTlk3T1dlNXo2L0VLQ0c2c3ZWVENESUxXbHVBUXZFdDV4aWo5VUZvWUdXbkxIMGkxNEg1T2xTVkNTTExlMiIsIm1hYyI6ImYwZWQxMjMwNzhiZTE4ZTI2MmQ3OGE3YmRmNTFmOWQxNGI1NTAxZDI5OGU1OTA4ZDcyYjg3NGI2NzlmNzE0ZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFuaXVoY0FRWWpjejlvNERtT3cwb1E9PSIsInZhbHVlIjoibmNwNkJscHVaNEFRU1pxWE5YZElEMVVCcldYYzBYeHJNaWRsM2dHTzhKU1NxVFhWR2hxUjBnbjhocEt4S0VTc0paK010MURPTTNUVTRuRHE0RVhONnUwWWxrMkwwUjIvVFhkZ0VQQk81WGNIQllzenJRc2hPczFqVFJqTjVCRUl1bi85dzBlYjBybTNoek80ajJNME44UE5NV3cvSHN3YWZXclpLYk1Ld3c5R0VEQXNsOVI0L3hOUjdBN3lrczFnd3g2UFBWMzUwSmpzVjJEbi8vVGg1Qk9BaTBEQ09vVFlVWDhoaENTM0ZyenFEWlpmT1M0ZS93YmVoZk82VmZYZk9oWHFwQjNGWHd5dnI3YWtRUU8xMjVxaHgzQ1NXQU5BNWRIRWkvMmdaUWtGckIyYzJYZVIrRTF2RGVObEpLZDNrRFEyUE1IVWQrY084UGkxUDhOQ1dGY0tGNGwyNXFGeVg5S3RVYXA2T2tEVUNsQmxHRE5TTVNNcmVwa1F1RkJFdjZvRzJtZ1pmd1RCZ1ZJSkdkblVkbysxUmtUVHo3L1ZIQ21pUCs0V1BQUHNXNTNyZHFRT0V6czB1RUMwNWFEaDAxS2syTDBFOCtVckxzN0V2RFJaWGpVUVRIcFp6bDlsZnlwVXYwVVhNYW93eDRvNW0vR2RYNm4rQUwvblJUdFhvN05peEhOVVBCVTNpd2E5RGxzd3RyV3ZBQ1JndkFKdVRSYW1VbnJvQnRpK2JLc0FMNDNxRnBaRmYycnpacGc2elVUbzRHV0Y3V0hnOHU0LzB1SGx2ZlZsK285N2ZmUzEyeDFrdm1MaWxpeFdHVFdUUXZUcFVNVGU1OU9hQWJLWiIsIm1hYyI6IjIyYmI5NmQ4MjBlNjhiYTRmNWRhZDA4NWVhMzRhNGVhOWE5OGQ0YzVmYTZiYjE1YjdjNWYzN2UyOTM2ODg1YzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+