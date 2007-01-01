6 июня отменена плата за обучение в старших классах калужских школ

Что происходило в Калужской области 6 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 6 июня.

1915 – в деревне Дюдьково Звенигородского уезда умер педагог, пианист-просветитель, композитор Сергей Танеев (1856 – 1915). Посещал Калугу с концертами в пользу музыкальной школы. Концертировал со скрипачами Гржимали и Л.Ауэром, другом петербургского дома калужской скрипачки и теософки А.Унковской. Его именем в городе назван концертный зал и музыкальный колледж.

1927 - КАК ТАРУСА БЫЛА В ОСАДЕ

Четверо суток военный трибунал МВО заседал в городе Тарусе. Слушалось уголовное дело 17-ти ответственных работников Тарусского уезда, обвиняемых в дискредитации Советской власти. Свидетель Николаев - местный арендатор речного перевоза рассказал о том, как уездная власть устроила за рекой общую пьянку. Беспартийный перевозчик не упустил случая "лягнуть комиссаров"... Кто же они, подсудимые? Среди них - люди, приговаривавшиеся Колчаком к расстрелу, бившие Врангеля и Махно, герои гражданской войны. Эти каменные люди плакали:

- Да, виноваты. Решили проводить уезжающего товарища...

6 июня 1926 г. секретарь уика Смирнов, уездвоенком Титов, зав. общим отделом уика Кузнецов, зав. УФО Луканин, зав. УЗУ Майоров, начальник милиции Баранов, нач. угрозыска Насонов, нарсудья Остроумов и другие ответработники устроили за рекой пикник в роще "Улай" по случаю отзыва на работу в Медынь председателя Тарусского уика Кузьмичева. Сложившись по 3 рубля, доставили на лошади ЕПО водку и закуску. Пьянка кончилась ссорой, и военком Титов, убежав в Тарусу, вызвал к себе двух красноармейцев и объявил Тарусу "на осадном положении".

Приговор гласил: участников пикника заключить на сроки от 10 месяцев до 1 года в губисправтруддом. Условно. (источник - Константин Афанасьев «Летопись провинции»)

1956 – отменена плата за обучение в старших классах средней школы и специальных учебных заведений. С 1940 года обучение в СССР было платным.