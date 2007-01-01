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Новость дня Общество

5 июня открыт музейный комплекс «Усадьба Гончаровых»

Что происходило в Калужской области 5 июня в разные годы.
05.06, 05:00
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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
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Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 5 июня.

1779 – «Спущали колокол с колокольни большой во 107 пуд, упал от тяжести и перебился, (июня) 26. достальные колокола спустили, и того ж числа колокольню подрубили, а в 10-м часу по полудни она завалилась» (источник - записки купца Губкина). Весь род Губкиных являлся прихожанами церкви св. Иоанна предтечи. Поэтому ее строительству автор рукописи уделил особое внимание. Речь идет о сносе (деревянной?) колокольне храма св. Иоанна Предтечи, а следующая запись от 23 июля сообщает, что под колокольню начали копать фундамент, 8 августа 1779 года заложили каменную колокольню и освятили.

1902 - освящение и торжественное открытие городских скотобоен в Калуге (располагались в районе нынешней железнодорожной больницы - прим.ред.). Это можно считать начальным этапом в развитии мясной промышленности нашего города.

1949, 5-6 июня – празднование 150-летия со дня рождения А.С.Пушкина, открытие бюста поэту в Калуге. Бетонный бюст Пушкина выполнил скульптор В. Н. Домогацкий, а отливку произвёл Г. Клименко. 

1951 – Фруктовые деревья на улицах города. В этом году калужский трест «Зеленстрой» впервые практикует высадкуфруктовых деревьев на улицах Калуги. Так, на улице Софьи Перовской высажено 185 корней яблонь и груш. Фруктовые деревья на улицах фабричного поселка посадил коллектив спичечной фабрики «Гигант» («Знамя»)

1999, 5-7 июня – на торжествах по случаю 200-летнего юбилея А.С.Пушкина открыт музейный комплекс «Усадьба Гончаровых» в Полотняном Заводе. Тогда в родовом имении дворян Гончаровых собралось около 50 тысяч человек. Экспозиция музея располагается на втором парадном этаже трёхэтажного дома Гончаровых и насчитывает 13 залов. На первом этаже находится поселковая библиотека, на третьем – детская школа искусств им. Н.Н. Гончаровой.

2001 – в 13 часов в Зеркальном зале театра проходило прощание с Александром Николаевичем Гольцовым. С 13 лет он занимался в студии при Калужском народном ТЮЗе и был сначала актером этого театра, а в 1984 году перешел в Калужский драматический театр.

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