4 июня калужских коммунистов отправили на фронт Гражданской войны

Что происходило в Калужской области 4 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 4 июня.

1818 – родился Михаил Семенович Унковский (4.06.1818 – 13.12.1863), старший сын Семена Яковлевича Унковского, известного русского флотоводца, губернского предводителя дворянства, директора Калужской гимназии и народных училищ губернии. В 1843 году Михаила Семеновича по собственному прошению перевели в Калугу, где он занимал пост старшего чиновника особых поручений Калужской казенной палаты. Род Унковских внесен в VI часть дворянской родословной книги Калужской губернии.

1901 – в 2 часа пополудни в Теренинском переулке от неосторожного обращения с огнем обгорели стены внутри дома мещанина Савищева и потолок, снята железная крыша и попорчены водой печи. Дом застрахован в 1500 рублей. Убытка заявлено на 600 рублей (источник - «Калужские губернские ведомости»).

1913 – «опечаленная проводами архиепископа Тихона, калужская паства радостно встретила нового архипастыря Георгия, назначенного на калужскую кафедру из ректоров С.-Петербуржской духовной академии» (епископ Калужский и Боровский с 13 мая 1913 года)

1919 – вторая мобилизация калужских коммунистов на Южный фронт. Значительная часть мобилизованных выехала на фронт уже во второй половине мая 1919 года. Войска фронта начали августовское контрнаступление против армий Деникина (август — сентябрь 1919), вели бои против рейда белоказачьей конницы Мамонтова и Шкуро в тылу фронта (август — сентябрь 1919), под натиском противника отошли на север, оставив Курск, Воронеж, Орёл. Затем войска фронта провели контрнаступление против армий Деникина.

1927 – в президиуме Калужского горсовета слушали «Акт комиссии по приемке модели бюста Карла Маркса, сделанного скульптором Ребровым. Постановили: акт приемки модели бюста утвердить, разрешение Реброву произвести отливку бюста, предварительно устранив подмеченные дефекты в соответствии с ранее представленным заказом» (из публикаций Ю. Сухоцкого).