3 июня калужский губернатор уехал на повышение в Москву

Что происходило в Калужской области 3 июня в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 3 июня.

1761 - в Петербурге родился Дмитрий Маркович Полторацкий (1761 – 1818). Он вошел в историю как общественный деятель, статский советник, один из основателей Московского общества сельского хозяйства. В 1792 году купил село Авчурино в Калужской губернии, где завел образцовое сельское хозяйство. Здесь же он и умер в 1818 году.

1793 - в Калуге во второй раз была открыта типография (первая типография открылась в 1786 году). Именно 3 июня 1793 года был заключен контракт «с мещанином Котельниковым на открытие книжной лавки и типографии»

1893 – Александр Григорьевич Булыгин оставляет пост калужского губернатора, который занимал с 17.12.1887 года, в связи с назначением его губернатором Москвы. По инициативе Булыгина и на его средства в Калуге на Соборной площади (у Троицкого собора - прим.ред.) была заложена аллея лиственниц и разбит сквер, названный Владимирским в честь посещения Калуги великим князем Владимиром Михайловичем. Сейчас – это часть парка культуры и отдыха. Высочайшим указом от 3 июня 1893 года действительный статский советник князь Голицын был назначен калужским губернатором.