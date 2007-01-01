Главная Новости Общество 1 июня родился калужский архитектор Николай Соколов
1 июня родился калужский архитектор Николай Соколов

Что происходило в Калужской области 1 июня в разные годы.
01.06, 05:00
Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 1 июня.

1797 - родился Николай Федорович Соколов (1797-1841). Жизнь прочно связала его с нашим городом.  С 30 октября 1822 года он был переведен из Москвы в Калугу губернским архитектором. Под руководством Николая Соколова достраивались последние корпуса Гостиных рядов, возводились пристройки к почтамту, строился новый корпус Хлюстинской больницы, перестраивался дом губернатора. Являлся автором одного из проектов дома Дворянского собрания. По его проектам проводились реконструкции нескольких церквей и усадеб города. Талантливый художник оставил калужанам много памятников архитектуры. Умер 8 августа 1841 года в Калуге, был погребен в некрополе Лаврентьева монастыря.

1902 - в Малмыжском уезде Вятской губернии родился Модест Модестович Цыбаровский (1902-1969). Театральный художник, член Союза художников СССР, участник художественных выставок в Калуге, Москве и других городах России Модест Цыбаровский с 1905 года жил и работал в Калуге. Учился в реальном училище Шахмагонова, затем в Калужском театральном техникуме. Умер 18 декабря 1969 года в Красноярске.

1912 – в книге посетителей Губернского исторического музея появилась запись на итальянском языке: «С удовольствием побывали в музее и переполнены чувством восхищения от костюмов, произведений искусства и всей композиции, рассказывающей о русской жизни». Подписи: доктор Пьетро Бокка и члены теософского общества – Наталия Писарева (будущая жена Бокка - прим.ред.), Лев Писарев (архитектор, ее брат), графиня С.Н.Толстая (жена Ильи Львовича)

1917 – в Калуге была образована Калужская организация РСДРП(б).

1917 – в поселке при станции Аджикабул Азербайджанской ССР родился Борис Михайлович Литвинчук (1917-1998). Герой Советского Союза (16.05.1944), офицер Черноморского и Тихоокеанского ВМФ, летчик-истребитель, ас воздушного боя Борис Литвинчук после демобилизации из Вооруженных сил с 1961 года жил в Калуге. Умер 1 ноября 1998 года. В память о Герое открыта мемориальная доска, он удостоен звания Почетный гражданин города Калуги.

1922 – открылось Калужское городское профессионально-техническое училище № 1, организовано на базе Главных железнодорожных мастерских Сызрано-Вяземской железной дороги. В 1972 году училищу было присвоено имя Александра Терентьевича Карпова (1917-1944), дважды Героя Советского Союза, который был выпускником этого училища.

1977 – в Калужском аэропорту построена бетонная взлетно-посадочная полоса, обеспечивающая круглогодичные полеты пассажирских самолетов. Регулярные рейсы аэродром Грабцево начал принимать в 1978 году. В 2001-м аэропорт был закрыт. В 2013 году началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ныне – это международный аэропорт. 16 июня 2016 года появился первый рейс Санкт-Петербург – Калуга, 16 июля – Калуга- Симферополь.

