31 мая родилась боярыня Морозова, сосланная в Боровский острог

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Что происходило в Калужской области 31 мая в разные годы.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 31 мая.

1632 – в Москве родилась Феодосия Прокопьевна Морозова (31.05.1632-12.11.1675). Сподвижница идеолога раннего старообрядчества протопопа Аввакума, родственница Марии Ильиничны Милославской – первой жены царя Алексея Михайловича Романова. Она была сослана в Боровский острог, скончалась в ночь на 11(2) ноября 1675 года в земляной тюрьме. В 1996 году в Боровске на городище был воздвигнут деревянный крест в память о боярыне Морозовой, ее сестре княгине Урусовой и других замученных за веру старообрядцах. В 2004 году на предполагаемом месте кончины мучениц была построена старообрядческая часовня, в основание строящейся часовни опущена надгробная плита «Ф. П. Морозовой Е. П. Урусовой».

1967 – Постановлением Правительства РСФСР средней общеобразовательной политехнической школе города Тарусы присвоено имя военачальника Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Ефремова (1897-1942), Героя России (31.12.1996). Он родился в Тарусе 26 февраля 1897 года.