26 мая в Калужской области родился ученый Пафнутий Чебышев

Что происходило в Калужской области 26 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 26 мая.

1821 - в селе Акатово Боровского уезда родился Пафнутий Львович Чебышев (26.05.1821 – 8.12.1894), сын Льва Павловича Чебышева (1789 – 1861), помещика Боровского уезда Калужской губернии. Русский ученый, математик, механик-изобретатель, педагог, составил славу Калужской земле и российской науке. Умер в Санкт-Петербурге. Погребен по завещанию в селе Спас-Прогнань Боровского уезда в родовом склепе Преображенского храма.

1920 - был открыт санаторий для туберкулезных больных на 150 коек в бывшем имении Грабцево, принадлежавшем в XVIII веке известному дворянскому роду Еропкиных.

1943 – «29 мая состоится открытие парка при клубе имени Андреева. Территория парка значительно расширяется. При входе устанавливается большой портрет тов. Сталина, на центральной аллее портреты членов политбюро ЦК ВКП(б), художественно оформленная Доска почета железнодорожного узла и Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении воинской дисциплины на железнодорожном транспорте. Оборудуется 3 фонтана. В день открытия парка будет играть духовой оркестр, на эстраде состоятся выступления художественной самодеятельности клуба. В помещении клуба будет концерт Московского симфонического оркестра». («Коммуна», 26.05.43) Клуб был снесен в 1968 году. Ныне на этом месте филармония.