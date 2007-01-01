24 мая родился Алексей Ермолов, отличившийся в Малоярославецком сражении

Что происходило в Калужской области 24 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 24 мая.

1772 - родился Алексей Петрович Ермолов (24.05.1772-11.04.1861). Он был участником Отечественной войны 1812 года. Генерал от артиллерии, начальник Главного штаба 1-й Западной армии (30.06.1812) Алексей Ермолов возглавлял всю артиллерию Российской армии (19.12.1812). Будучи генералом и командующим российскими пехотными частями он отличился в Тарутинском и Малоярославецком сражениях с армией Наполеона.

1779 – «Сего числа слушано взятое … калужского купца Ивана Холщевникова в делании ему в городе Жиздре на казенное строение кирпича обязательство в котором записано: 1-е заводы кирпичные завести ему где заспособнее им усмотрится и земли занять под оные заводы сколко потребно будет, … От него в малое время когда им самим назначено будет, но чтоб нынешним летом зделать оного кирпича не менее 150 тыс. …»

2002 – в Березичском лесничестве Козельского района состоялось официальное открытие Визит-центра национального парка "Угра".