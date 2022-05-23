В Калуге за два дня насчитали 45 поющих соловьев

За прошедшие выходные в Калуге насчитали в рамках акции Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера» 45 поющих соловьев. Об этом сообщили 23 мая в правительстве Калужской области.

Больше всего птиц обитает на Пятницком кладбище. Также соловьев заметили на территории Комсомольской рощи, бора и Губернского парка.

- Несмотря на холодную погоду, провала численности соловьев мы не наблюдаем, - прокомментировал начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий ГАЛЧЕНКОВ. - Птицы есть, просто поют не так активно. В этом году результаты их учета на нижнем пределе за последние 10 лет.

Перепись соловьев в нашем регионе продолжится до 29 мая. Место регистрации птиц можно нанести на карту, пройдя по ссылке, либо сообщить о своих наблюдениях региональному координатору акции по электронной почте: galchenkov@adm.kaluga.ru.

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