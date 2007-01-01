22 мая родилась основательница женской гимназии в Калуге Александра Салова
1752 – в селе Ромоданово под Калугой вошел Рижский драгунский полк – усмирять крестьян заводчика Николая Демидова. Солдат побили «дрекольем и всяким оружием и гнали с великим боем». 200 солдат ранено, 59 крестьян убито.
1865 - в семье потомственных дворян родилась Александра Алексеевна Салова. До сих пор в Калуге существует здание (ул. Ленина, 79 - прим.ред.), где размещалась созданная ей частная женская гимназия ее же имени.
1910 – родился Николай Георгиевич Прозоровский (22.05.1910 – 20.11.1970). Член Союза художников СССР скульптор Прозоровский известен как автор памятника комсомольцам – подпольщикам в городе Людинове, бюстов Ивану Болотникову, Михаилу Кутузову. Работал над экспозицией музея Отечественной войны 1812 года в городе Малоярославце Калужской области. Похоронен в Калуге на Пятницком кладбище. К сожалению, в некоторых источниках месяцем его рождения называется март, но архивные данные указывают на май.
1997 – переулок Огарева переименован в Теренинский.
