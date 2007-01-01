21 мая в Калуге началась осада отряда Болотникова

Что происходило в Калужской области 21 мая в разные годы.

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.

Сегодня – 21 мая.

1607 - в Калуге началась осада отряда под предводительством Ивана Болотникова (? –1608) войсками царя Василия Шуйского. После поражения под Москвой Болотников возглавил восставших в осаждённых царскими войсками городах Калуге (декабрь 1606 - май 1607) и Туле (май-октябрь 1607). Побеждённый 20(10) октября 1607 года, предводитель крестьянского восстания Болотников был сослан в город Каргополь (ныне в Астраханской области) и предан казни.

1781 по поручению Императорской Академии наук было предпринято путешествие Василия Зуева, в том числе через города Тулу, Калугу, Орел и другие. Итогом путешествий стала книга "Путевые записки Василия Зуева от С-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 годах", изданная в 1787 году. В книге имеется описание Калужской губернии и губернского города Калуги.